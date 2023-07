Milan: colpo a sorpresa, è lui il nuovo bomber

Il Milan è sicuramente tra le squadre che si stanno muovendo di più in questi giorni. E per l’attacco potrebbe arrivare un colpo a sorpresa.

L’addio di Tonali ha dato una svolta al calciomercato del Milan. Sono diversi i colpi che i rossoneri potrebbero mettere a segno nei prossimi giorni e per questo motivo i tifosi attendono con ansia delle novità.

Stando a quanto riferito da Relevo, il colpo a sorpresa in questo calciomercato il Milan potrebbe piazzarlo in attacco. Un nuovo bomber è finito nel radar di Moncada e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro anche sui possibili colpi nin entrata.

Calciomercato Milan: arriva il nuovo bomber, ecco chi è

Il Milan è al lavoro per trovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Ora l’obiettivo per i rossoneri è quello di trovare un bomber importante e di qualità per consentire a Giroud di rifiatare in alcune occasioni. I nomi sono stati diversi, ma Moncada sembra lavorare sottotraccia e presto potrebbe piazzare un colpo a sorpresa considerando anche l’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza e magari allo stesso riuscire a regalarsi un giocatore di qualità.

Secondo quanto scritto da Relevo, il nome sul taccuino per rinforzare l’attacco in questo calciomercato è quello di Sorloth. C’è stato un primo contatto con il Lipsia per cercare di capire la fattibilità di questa operazione. Almeno per il momento nessuna trattativa in corso, ma l’ex Real Sociedad piace molto ai rossoneri e a questo punto non possiamo escludere un tentativo.

Si tratta, come detto in precedenza, di un colpo a sorpresa e sicuramente di un bomber che potrebbe dare una mano importante ai rossoneri. Non ci resta che capire se il Milan tenterà l’assalto oppure alla fine farà un passo indietro considerando anche l’interesse della stessa Real Sociedad.

Sorloth è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Stiamo parlando di un calciatore che ha fatto molto bene con la Real Sociedad e per questo motivo Moncada lo ha messo nel mirino.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del Milan e del diretto interessato. Sicuramente lui può essere il colpo a sorpresa di questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.