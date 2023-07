La Serie A si appresta a riabbracciare Balotelli, spunta il nome della nuova squadra

Mario Balotelli è reduce da una stagione molto tribolata. Negli ultimi giorni si è discusso di un possibile ritorno in Serie A.

33 anni ad Agosto ed è ancora molto richiesto sul mercato. Stiamo parlando di lui, Mario Balotelli, 33 anni ad agosto ma ancora un calciatore di ottimo livello. I tempi di Inter e Manchester City sono ormai lontani, il calciatore ha la fama di giramondo visto le esperienze degli ultimi anni ma potrebbe fare comodo ancora a tanti club.

‘Super Mario’ ha giocato con grandissimi club, ma negli ultimi anni ha vissuto esperienze particolari, prima a Marsiglia e poi in Turchia e Svizzera, rispettivamente con la maglia dell’Adana e del Sion. Anche in Turchia Balotelli si è fatto conoscere con alti e bassi, grandi realizzazioni unite ad esplosioni contro il club e l’allenatore. Nell’ultima stagione ha collezionato 19 presenze e 6 reti, deludendo in parte le aspettative.

Il ‘Bad Boys’ del calcio italiano degli ultimi anni è ora alla ricerca di una nuova avventura, un’esperienza che possa portargli nuovi stimoli. Mario può garantire ancora un importante apporto e nelle ultime ore si è parlato di un possibile clamoroso ritorno in Serie A. I tifosi sono in attesa, trepidanti per una novità che potrebbero cambiare la prossima serie A.

Balotelli in Serie A: ecco dove giocherà

Il valore di mercato odierno dell’ex Milan e Inter è di 1,5 milioni, si pensa che quindi non ci dovrebbe essere particolare problema per chiudere sui 2 milioni. L’indiscrezione, arriverebbe addirittura da un rotocalco che certo non si occupa di calciomercato, ovvero dal settimanale, Chi.

Secondo le ricostruzioni, sarebbe stata la punta alta 189 cm, a lasciarsi sfuggire con qualche amico, che il Cagliari starebbe puntando al suo acquisto. Il tutto, all’interno dei festeggiamenti per il matrimonio del fratello dell’attaccante, Enock Barwuah che si è unito in matrimonio con Giorgia Migliorati Novello. Una notizia di mercato che farà certo gola agli allenatori da Fantacalcio.

Il suo contratto col Sion scade tra un anno e cederlo potrebbe essere una opportunità, qualora arrivasse davvero l’offerta del Cagliari di Claudio Ranieri, come vogliono le ultime indiscrezioni. Per puntare alla salvezza quindi, i sardi si affiderebbero alle reti del ’45’.

Ranieri già in passato ha dimostrato di saper gestire le cosiddette ‘teste calde’ e accoglierebbe volentieri un giocatore dal talento di Mario, pronto quindi a tornare in Italia. Un colpo per il Cagliari e anche al Fantacalcio con i ‘Fantallenatori’ che non vedono l’ora di rivedere il forte bomber nel nostro campionato.