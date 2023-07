DAZN, che novità per gli abbonati: sarà disponibile per tutti

DAZN ha aperto le porte a nuove collaborazioni: in arrivo una partnership che farà impazzire i tifosi. Ecco di cosa si tratta

Il servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi, DAZN, che detiene i diritti per tutte le 380 partite di Serie A, ha appena annunciato una grossa novità per gli abbonati.

Le collaborazioni nel mondo dello sport, tra media ed emittenti, sono sempre più diffuse e permettono al cliente di poter usufruire di un’esperienza ancor più completa. Di recente, DAZN ha annunciato una nuova partnership con un’importante realtà che si occupa di creazione, produzione, commercializzazione e gestione dei sistemi di ticketing online.

La partnership sopracitata è stata siglata con Vivaticket, una società per azioni italiana, leadership nel campo dei servizi di biglietteria. Attualmente, Vivaticket fornisce sistemi integrati, ossia software ed hardware di biglietteria elettronica e controllo accessi per molteplici manifestazioni. Tra queste, eventi sportivi, teatrali e di intrattenimento quali ticket per mostre, fiere e parchi di divertimento a tema. Fanno parte della rete aziendale anche un sistema di call center, millecinquecento negozi fisici e box office.

Vivaticket in partnership con DAZN: ecco le novità per i tifosi abbonati

A partire dall’inizio del prossimo campionato, i tifosi abbonati a DAZN potranno acquistare direttamente dall’app e con pochi click, dei biglietti per seguire dal vivo la propria squadra del cuore. È prevista una prima fase più soft di avvio delle vendite in app, per poi essere migliorata ed ampliata con il tempo. L’obiettivo è quello di permettere un’esperienza più immersiva e personalizzata ai tifosi.

Stefano Azzi, Ceo di DAZN Italia, ha commentato la partnership con Vivaticket affermando quanto sia necessario e smart avere a portata di click una funzione così importante per i tifosi. Il commento di Azzi si è concluso elogiando Vivaticket per l’operato. DAZN sta diventando sempre di più un punto di riferimento per i tifosi in primis e per i business partner delle leghe sportive e delle squadre.

Silvano Taiani, Ceo di VivaTicket, ha dichiarato di essere ampiamente soddisfatto dell’accordo di partnership raggiunto con DAZN e che quest’ultimo porterà audience e visibilità per entrambe le aziende. Le squadre di Serie A che, almeno al momento, potrebbero usufruire di tale vantaggio sono l’Inter, l’Atalanta, il Bologna, la Fiorentina, il Lecce, la Lazio, il Torino ed il Frosinone. In attesa di capire anche quale altra compagine aderirà alla partnership tra DAZN e Vivaticket.