Rivoluzione UEFA: la nuova regola lascia di stucco

In attesa dell’inizio della nuova stagione, la Uefa ha ufficializzato una nuova regola che porterà con sé una rivoluzione.

Dopo la compilazione dei calendari e l’inizio dei raduni delle varie squadre, di fatto, è iniziata la nuova stagione. Nonostante le tre sconfitte subite nelle tre finali europee, l’obiettivo principale delle squadre del nostro movimento per la prossima annata sarà sicuramente quello di difendere le grandissime prestazioni dell’anno scorso.

Tuttavia, almeno per il momento, il mercato delle nostre big è stato contraddistinto soprattutto dalle cessioni. La prima è stata quella di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle, poi il passaggio Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Dopo il centrocamista croato, l’Inter venderà quasi sicuramente Andrè Onana al Manchester united per circa 50 milioni di euro. Il Napoli, invece, non ha potuto fare nulla per evitare il passaggio di Kim Min-Jae al Bayern Monaco.

Ma anche la Juventus di Max Allegri è in pieno allestimento, viste le separazioni con Di Maria, Juan Cuadrado, Leandro Paredes e Leonardo Bonucci, calciatore che, nelle ultime ore, è stato messo fuori rosa. Ciononostante, in attesa di possibili acquisti da parte delle nostre squadre, sia per le squadre del nostro movimento che per quelle europee bisogna registrare una rivoluzione.

Non ci saranno più le ‘retrocessioni’ nelle tre competizioni Uefa: ecco tutti i dettagli

La Uefa, a partire dalla stagione 2024/25, compierà infatti dei profondi cambiamenti nelle tre competizioni europee. Queste novità inizieranno già dalla fase a gironi. Di fatto, aumenteranno sia il numero di team partecipanti che di montepremi.

L’intenzione della Uefa, infatti, è quella di far aumentare lo spettacolo, eliminando così ogni pensiero dei club sulla Superlega. Tuttavia, come riportato dal portale ‘calcioefinanza.it’, la vera novità riguarda l’eliminazione delle ‘retrocessioni’ dopo la fase a gironi.

Le squadre che arriveranno terze nella prima fase di Champions League, infatti, non passeranno più in Europa League, dove affrontavano in uno spareggio le seconde classificate nei gironi della seconda competizione europea per club. Lo stesso sistema, ovviamente, si ripeteva dall’Europa alla Conference League.

Dalla stagione 2024/25, quindi, al termine della fase a gironi, in ognuna delle tre competizioni i team classificati dalla prima all’ottava posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale.

Mentre i club che termineranno la prima fase tra la nona e la sedicesima posizione affronteranno le squadre arrivate tra la diciassettesima posizione alla ventiquattresima negli spareggi ad eliminazione diretta, con l’intento di ottenere il pass per gli ottavi di finale. I team posizionati dalla venticinquesima posizione in giù, invece, saranno eliminati da tutte le competizioni europee.