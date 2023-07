Cristina Buccino incandescente in costume, i fan non credono ai loro occhi

Cristina Buccino, per l’ennesima volta, sfoggia la perfezione del suo fisico suadente in costume: i nuovi scatti della modella sono roventi

In una possibile ipotetica e ideale classifica delle bellezze italiane più prorompenti, ci troveremmo molto probabilmente tutti d’accordo nel mettere in uno dei primissimi posti Cristina Buccino. La super modella calabrese mette in evidenza un fascino davvero con pochi eguali, che non per caso si è affermato non solo nel nostro paese ma anche all’estero.

Il soprannome di Kardashian italiana che qualcuno sui social le ha affibbiato è pienamente meritato. Per classe, eleganza, stile, ma anche per una silhouette esagerata e dalle forme esplosive che non può certo mai passare inosservata. E infatti fa sempre strage di cuori sul web.

38 anni, Cristina si è guadagnata l’ammirazione di tanti e la presenza su varie copertine di prestigio sui magazine internazionali. I suoi shooting lasciano sempre il segno e fanno il pieno di consensi tra i tantissimi ammiratori. Da un po’, ha sfondato quota 3 milioni di followers su Instagram e la cosa di certo non sorprende.

Cristina Buccino, a bordo piscina la temperatura è insopportabile: il costume non contiene quasi niente, che sogno

E’ un appuntamento fisso e immancabile, quello con il suo profilo. Ormai il pubblico si è abituato alla sua assenza dal piccolo schermo, che all’epoca della sua decisione aveva creato un po’ di delusione nella platea. Ma Cristina ha scelto di dedicarsi soltanto alla sua carriera di modella e influencer. E risultati alla mano, sembra abbia fatto più che bene.

L’estate è ormai nel pieno e Cristina sta regalando spettacolo, uno scatto dopo l’altro. Da Ibiza, di cui è una autentica regina, non fa mai mancare immagini clamorose. Come le ultime, che quasi non necessiterebbero di ulteriori commenti.

Abbronzatura favolosa che le conferisce ulteriore fascino, e questo è il meno. In costume, mette in risalto una fisicità prorompente che ancora una volta fa battere forte il cuore. Fianchi incontenibili, gambe perfette, la scollatura che è ipnotica ed esplosiva. Visione che di sicuro fa venire voglia di zoom a tanti. I like sono una logica conseguenza, i messaggi d’amore tutti per Cristina altrettanto. Risultato garantito e inevitabile, quando c’è lei sul proscenio. Il weekend come sempre inizia alla grandissima e all’insegna della sensualità più provocante.