Juve, pronti a partire: la tournée in America può cambiare le cose

La tournée negli Stati Uniti potrebbe essere l’occasione per Massimiliano Allegri per fare valutazioni di mercato per la prossima stagione.

La Juventus guarda alla prossima stagione come quella del riscatto. Dopo un’annata non certo da ricordare, condizionata anche da vicende extra campo che hanno relegato i bianconeri lontano dalla zona Champions League, a Torino c’è voglia di fare bene il prossimo anno.

Per farlo naturalmente bisognerà ripartire da un mercato oculato, che possa sopperire alle lacune dello scorso campionato e dare a Massimiliano Allegri una rosa in grado di essere funzionale al suo gioco e quindi, di conseguenza, portare risultati immediati. L’obiettivo, nemmeno tanto nascosto, è quantomeno quello dell’immediato ritorno in Champions League e, se le cose dovessero essere positive, anche lottare per il titolo.

In chiave valutazioni di mercato sarà fondamentale la prossima tournée che i bianconeri faranno negli Stati Uniti. Dal 21 luglio al 3 agosto la truppa juventina sarà impegnata oltreoceano, laddove Massimiliano Allegri e gli uomini mercato della Juve potranno valutare i calciatori e prendere decisioni sul mercato. Soprattutto riguardo quelle tante situazioni in sospeso che necessitano una presa di posizione.

Juve, da Pogba a chi rientra dal prestito: tanti sotto osservazione

L’osservato numero uno sarà senza dubbio Paul Pogba. Dopo la scorsa stagione nella quale praticamente non ha mai messo piede in campo, il francese è pronto a riprendersi il centrocampo della Juventus. Pogba ha già ripreso a lavorare con largo anticipo rispetto ai compagni ed è stesso lui a guardare con interesse alle amichevoli negli Stati Uniti per testare il suo grado di recupero.

Anche perché per Pogba ci sarà poi un passaggio con la dirigenza per trovare un nuovo accordo economico che possa andare incontro alle mutate esigenze dei bianconeri. C’è poi tutta la questione riguardante i vari calciatori di ritorno dal prestito. Sono diversi i giocatori che sono tornati alla base e non tutti sono destinati a restare. Prima però Allegri vorrebbe valutarli.

Ranocchia, Rovella e Cambiaso sono tre calciatori che avranno l’opportunità di mostrare se la maglia Juve è per loro una prospettiva realistica nella prossima stagione. Non dimentichiamoci poi dei giovani della Next Gen. Molto utili durante la scorsa stagione, alcuni di loro saranno confermati anche quest’anno, mentre per altri queste amichevoli saranno l’opportunità per mettersi in mostra sia in ottica prestito sia, magari perché no, in ottica prima squadra.