Derby d’Italia in famiglia: arriva l’altro figlio d’arte

Derby d’Italia, non solo i tifosi potrebbero giocarlo in famiglia: due figli d’arte rischiano di diventare rivali.

Dopo i primi colpi di mercato Inter e Juventus stanno lavorando con l’obiettivo di piazzare gli esuberi. I bianconeri a centrocampo mentre l’Inter potrebbe sacrificare pezzi da novanta. Dopo Brozovic e Dzeko è il turno di André Onana, vicino al Manchester United. Il portiere ha una valutazione di circa 60 milioni. Un vero affare pensando che arrivò un anno fa a parametro zero.

Incassare per poi trovare il guizzo giusto e portare a casa campioni. Questo è l’obiettivo della Juve, al lavoro per creare una rosa in grado da poter competere per lo scudetto. L’ultima annata è stata da incubo, e oltre ai risultati ci si è messa anche la penalizzazione che ha tagliato i bianconeri fuori dalla Champions League.

Il club torinese ha assunto il ds Cristiano Giuntoli, ma ha cominciato anche prima a tagliare il monte ingaggi. Via i campioni del mondo Angel Di Maria e Leandro Paredes (niente riscatto per lui), si lavora anche ad altre cessioni come quelle di Arthur, McKennie e dello svizzero Zakaria, tutti ormai fuori dai piani del tecnico Max Allegri.

Uno all’Inter, l’altro alla Juve! Derby d’Italia, padre diviso a metà

Sfumato Milinkovic Savic Giuntoli è al lavoro per rinforzare la mediana, non obbligatoriamente con colpi da capogiro. Un nome interessante accostato nelle ultime ore è quello di Khéphren Thuram, mediano in forza al Nizza. Giovanissimo, il classe 2001 dopo un’esperienza al Monaco ed il primo anno di transizione con i rossoneri, è diventato poi titolare inamovibile per la squadra della Costa Azzurra. Khèphren è forte fisicamente, e oltre al dinamismo, mette a disposizione dei suoi anche una buona tecnica ed ora Giuntoli starebbe pensando proprio a lui.

Valore di mercato in questo momento, 40 milioni. Sembra essere quindi l’estate dei ritorni in Serie A. Abbiamo visto il ritorno di Marcus Thuram e Weah, rispettivamente all’Inter e alla Juve e ora anche Khèphren, fratello minore di Marcus, potrebbe tornare in Italia. I due hanno un grande rapporto con l’Italia, paese dove il padre Lilian ha giocato e dove loro sono nati. Marcus a Parma mentre Khephren a Reggio Emilia.

Se dovesse andare in porto l’operazione, i bianconeri porterebbero a casa il secondo figlio d’arte dopo l’acquisizione di Timothy Weah e darebbe vita ad un Derby d’Italia giocato in famiglia. I due Thuram si potrebbero ritrovare contro in una delle gare più sentite della stagione.