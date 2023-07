Colpo da 100 milioni: l’Inter trema

L’Inter ha appena preso Frattesi per sostituire Brozovic, ma non vorrebbe perdere altri pezzi a centrocampo. C’è il pericolo PSG.

Grandi cambiamenti in casa Inter: tra cessioni e acquisti la squadra finalista di Champions League cambierà volto. Addio a Dzeko e Brozovic, su tutti, con il portiere Onana pure lui destinato a salutare. E per ora se ne è andato anche Romelu Lukaku e Inzaghi potrebbe iniziare a preoccuparsi.

In attacco è arrivato Thuram, ma non basta. Di sicuro l’allenatore nerazzurro non vuole perdere un altro pezzo pregiato, e si guarda soprattutto al centrocampo. Il pericolo viene ancora una volta dal solito ricchissimo Paris Saint Germain, che potrebbe mettere gli occhi su Nicolò Barella. A differenza di Onana, il centrocampista sardo non è sul mercato, ma c’è la paura che possa scattare un’operazione simile a quella che ha portato Tonali al Newcastle, vale a dire con un’offerta irrinunciabile.

Ma perché il Psg dovrebbe prendere Barella? L’arrivo a Parigi di Lucas Hernández, Marco Asensio, Kang-in Lee e Milan Skriniar non rappresenta affatto la fine del mercato del Paris Saint-Germain. Luis Enrique avrebbe chiesto che almeno altri due giocatori dovranno essere ingaggiati in questa stagione, uno in attacco (che potrebbero essere due se Kylian Mbappé e il PSG riuscissero a trovare un accordo per la partenza del francese) e un altro a centrocampo, dove i parigini stanno pensando ai giocatori di Inter, Barcellona e Real Madrid.

Inter, pericolo per Barella: arriva dal Psg

Alcuni obiettivi sono complicati, come Tchouameni, giocatore che il Real Madrid ha definito incedibile, ma che alla fine potrebbe rientrare nell’operazione Mbappé. Restano in secondo piano ma comunque valide le possibili situazioni per Nicolò Barella e Frankie de Jong , che giocano in ​​due club con difficoltà finanziarie. E questo è il legame tra ciò che vuole il PSG e e il potenziale bisogno di vendere di Inter e Barça. In questo caso, com’è logico, il Paris ha un solo modo per tentare i nerazzurri: ossia con i soldi.

E si parla di un budget enorme: ben 100 milioni di euro. Chiaro che se i francesi dovessero spingersi fino a questa cifra per Barella, in casa Inter si aprirebbe un altro capitolo doloroso. Da capire, però, se dopo i 55 milioni in arrivo da Onana il club nerazzurro voglia ancora insistere sulle cessioni, per mettere sicuramente a posto le casse del club, ma rischiando anche concretamente di indebolire la squadra di simone Inzaghi.