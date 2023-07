Frattesi, il retroscena fa impazzire i tifosi: perché ha scelto l’Inter

Frattesi è ormai un giocatore dell’Inter: ecco cosa ha convinto il giocatore romano a scegliere l’avventura nerazzurra.

La prima grande telenovela di mercato in Italia è finalmente arrivata a una conclusione. Davide Frattesi è ormai a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Il centrocampista più desiderato della Serie A lascia il Sassuolo. Il club emiliano e i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, più il cartellino di Mulattieri valutato 6 milioni. Un affare che fa felici tutti, compreso il giocatore romano. Ma cosa lo ha portato a preferire i nerazzurri a tutte le altre pretendenti?

La domanda è più che lecita, considerando che su Frattesi non c’erano solo i nerazzurri, bensì anche il Milan per il dopo-Tonali, la sua squadra del cuore, la Roma, e secondo alcune fonti anche il Napoli campione d’Italia e addirittura la Juventus di Allegri. Il suo procuratore ha però tenuto a sottolineare nelle ultime ore come ormai da tempo Frattesi avesse fatto la sua scelta. Lusingato dalle tante attenzioni ricevute, il centrocampista aveva confidato ad alcuni amici di sentirsi già da diverse settimane un giocatore di Inzaghi, consapevole che per la chiusura dell’affare bastava la cessione di Brozovic.

Una volta arrivata, era chiaro che il suo destino sarebbe stato realmente nerazzurro. E il motivo di questa sua scelta e di questa sua volontà forte è stato rivelato solo nelle ultime ore da un retroscena che ha fatto impazzire i tifosi. Come è possibile che un calciatore che si è sempre professato romano e romanista (nonostante abbia vestito da ragazzo anche la casacca della Lazio) abbia scelto con forza di giocare all’Inter. Questione di prestigio, ovviamente, ma anche di cuore e, per certi versi, d’intuito.

Voglia di Inter: perché Frattesi ha scelto di giocare per i nerazzurri

Per quanto la sua prima scelta fosse la Roma, e questo non può essere negato, il centrocampista ex Sassuolo aveva compreso chiaramente quanto il ritorno in giallorosso fosse difficile, al limite dell’impossibile. Il suo nome era stato accostato già da diverse sessioni di mercato al club del suo cuore. Per un motivo o per un altro la trattativa non era però mai decollata. Soprattutto per una questione di costi.

Una volta preso atto che quella verso Roma non sarebbe stata una strada percorribile, il centrocampista ha quindi preso in considerazione altri aspetti. Essendo un grande estimatore di Simone Inzaghi, con cui si è già sentito più volte al telefono, ha quindi deciso di dare la propria preferenza alla squadra nerazzurra, che d’altronde è fresca di finale di Champions, e quindi in questo momento è a tutti gli effetti da considerare un top club a livello mondiale.

Con buona pace del Milan e di tutte le altre pretendenti, o presunte pretendenti, da Frattesi mai prese seriamente in considerazione, al di là rumor di mercato o possibili indiscrezioni. Sarà stata la scelta giusta? Lo scopriremo probabilmente solo a giugno del 2024.