Bye bye Juventus: se ne va al Bologna

Nella Juve guidata da Max Allegri è pronta ad andare in un’altra squadra una delle poche note liete della stagione terminata lo scorso 4 giugno.

Dopo una delle stagioni più difficili della sua storia, la Juventus sta cercando di voltare pagina in maniera definitiva. Negli ultimi giorni, infatti, è stato ufficializzato l’ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo Football Director della ‘Vecchia Signora’. Lo stesso dirigente, ai canali ufficiali del club piemontese, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per questa nuova esperienza: “Sto provando delle sensazioni incredibili, quasi indescrivibili. Sono juventino da sempre grazie a mio padre”.

Anche prima di Giuntoli il club bianconero non è stato fermo a guardare. Con Giovanni Manna come direttore sportivo, infatti, il team juventino ha chiuso varie operazioni molto importanti: dal rinnovo del contratto per un altro anno da parte del francese Adrien Rabiot, passando per l’acquisto a titolo definitivo dal Marsiglia di Arek Milik, all’ingaggio dello statunitense Timothy Weah.

Per quanto riguarda gli addii, invece, i tifosi della Juve hanno salutato giocatori come Angel Di Maria, Leandro Paredes e Juan Cuadrado. Tuttavia, dopo questi calciatori così importanti, la ‘Vecchia Signora’ ha deciso di cedere al Bologna allenato dall’ex interista Thiago Motta una delle poche note liete della stagione appena terminata della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Juve, Bologna interessato al giovane talento: i dettagli

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, infatti, la Juventus potrebbe dare in prestito Samuel Iling-Junior al Bologna di Thiago Motta. Il club felsineo, di fatto, ha bisogno di un calciatore che occupi la corsia sinistra. Ma per chiudere l’arrivo del giovane inglese, i rossoblù dovranno aspettare la ‘decisione finale’ dello stesso Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni il tecnico, ovviamente d’accordo con la società, deciderà quale giovane mandare in prestito e chi invece

Il tecnico toscano, infatti, dovrà valutare Samuel Iling-Junior in questa fase di preparazione alla prossima stagione prima di cederlo eventualmente in prestito al Bologna. I rossoblù, nel frattempo, sono lì in attesa di prendere un giocatore di cui si sono innamorati proprio nel corso della gara dell’ultimo campionato giocata al Renato Dall’Ara. Tra l’altro il club deve decidere il futuro di Riccardo Orsolini, giocatore con molto mercato e Iling-Junior potrebbe essere anche un interessante nome per sostituirlo.

In quella partita, terminata poi con il risultato di 1-1, Samuel Iling-Junior, subentrato dalla panchina, creò tantissimi problemi al Bologna di Thiago Motta, facendo così innamorare sia Giovanni Sartori che Marco Di Vaio.