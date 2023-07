Chiara Frattesi, il costume è un filo per la sorella di Davide

La sorella di Davide Frattesi, neo acquisto dell’Inter, è in grande spolvero sui social. La sua estate è fatta di divertimento e immagini piccanti.

La più grossa telenovela di questo inizio d’estate si è conclusa ufficialmente qualche giorno fa. Davide Frattesi ha firmato per l’Inter, la squadra in cui aveva sempre voluto giocare ed approdare, come anticipato senza grosse sorprese dallo stesso centrocampista.

Il calciatore italiano, cercato anche da Milan, Juventus, Napoli e Roma, ha scelto di lasciare Sassuolo sposando il progetto tecnico dei nerazzurri vice-campioni d’Europa. Un colpaccio che sicuramente darà maggiore incisività e dinamismo al centrocampo dell’Inter, nonostante la partenza di Brozovic verso l’Arabia Saudita.

A far notizia in questi giorni, soprattutto nel mondo dei social, c’è però un’altra Frattesi. Ovvero la giovanissima Chiara, sorella del calciatore neo interista. Una ragazza dai lineamenti molto attraenti e dalla bellezza decisamente fuori dal comune, che si sta dilettando in maniera convincente su Instagram e dintorni.

Costume e posa audace per la sorella di Frattesi: la foto fa il giro del web

21 anni, ben tre in meno del fratello calciatore, Chiara Frattesi è una biondissima influencer alle prime armi. Il suo profilo Instagram conta già un buon numero di follower, quasi 37 mila, destinati ad aumentare vista la portata di post e immagini che pubblica la giovane.

L’ultima foto pubblicata sul suo account è davvero mozzafiato. La bella Chiara si è fatta ritrarre intenta a praticare una delle sua passioni, ovvero l’equitazione cavalcando uno splendido esemplare di cavallo di razza. L’abbigliamento che utilizza però è particolarmente intrigante: la Frattesi cavalca in costume, indossando un bikini strettissimo e quasi a filo, color viola scuro.

Un’immagine che chiarisce le due maggiori qualità di Chiara Frattesi: l’intraprendenza e la sensualità assoluta. Infatti l’influencer è in grado di unire in una stessa foto la sua passione per i cavalli ma anche la capacità di rendersi estremamente attraente e desiderabile.

Ora che il fratello Davide sbarcherà a Milano per giocare nell’Inter, anche la più piccola Chiara potrebbe frequentare di più quella che è considerata la capitale italiana di moda e glamour. Intanto va sottolineato come la Frattesi ultimamente appaia leggermente ‘diversa’ sui social rispetto a qualche mese fa. Non è mancato qualche ritocchino estetico per Chiara, che ha deciso di rendersi ancora più bella e desiderabile per diventare una influencer e modella di successo a 360 gradi.