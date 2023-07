Calciomercato, accordo trovato per Bonucci: colpo dalla Juventus

Leonardo Bonucci saluterà la Juventus per un nuovo progetto entusiasmante. La verità sul centrale bianconero, accordo ad un passo

Tutto cambia velocemente nel calcio per provare a rivoluzionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Bonucci ormai è sempre più vicino alla cessione per sposare un nuovo progetto super interessante: una voglia di imporsi facendo da chioccia ai più giovani.

Leonardo Bonucci ha dovuto attraversare una stagione infernale a causa di numerosi problemi fisici che gli hanno impedito di dare il suo contributo totale. Ora l’esperto centrale della Juventus sarebbe sul punto di fare le valigie per andare altrove: il suo obiettivo è quello di terminare con tranquillità la sua carriera sposando un progetto interessante. La sua esperienza sarebbe benefica per i suoi futuri compagni di squadra: ha collezionato trionfi con la Juventus e con la Nazionale italiana venendo ancora convocato per le ultime sfide degli azzurri dal Ct Roberto Mancini.

Calciomercato Juventus, Bonucci verso l’addio: ormai ci siamo

Un colpo entusiasmante con il suo profilo davvero interessante per lavorare in ottica futura. Il centrale difensivo italiano ormai sarebbe fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, che ha intenzionato di valorizzare i giovani a sua disposizione.

L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria ha accelerato il possibile colpo in Serie B: il club blucerchiato avrebbe già trovato una prima intesa con il giocatore, che sarebbe entusiasta anche di scendere in Serie B per provare subito la risalita vestendo la maglia blucerchiata.

Al momento come riportato da TeleNord difficilmente Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi riusciranno ad accontentarlo per un milione di euro dopo aver fissato il salari cap a 24 milioni di euro lordi in totale. Bonucci si è offerto anche alla Lazio e alla Roma, ma non ci sono state risposte positive. Il centrale viterbese potrebbe così scendere in Serie B per provare l’impresa mettendosi a disposizione del suo ex compagno di squadra, Andrea Pirlo, con il quale ha condiviso momenti entusiasmanti in maglia bianconera.

Una forma di accordo per provare insieme l’impresa riportando subito in massima serie la Sampdoria, che ha vissuto una stagione infernale a causa dei numerosi problemi economici. Ora il cambio di proprietà facendo così subito i tifosi blucerchiati, che non vedono l’ora di tornare a godersi le vittorie. Ormai ci siamo con l’accordo sempre più vicino sognando in grande i successi del futuro.