Juve show: offerti due calciatori del Barcellona

La Juventus potrebbe rinforzarsi grazie agli sconti direttamente da Barcellona. I catalani hanno proposto un paio di soluzioni.

La Juventus finalmente sembra pronta a partire anche per il calciomercato in entrata. La società bianconera, solo da qualche giorno, ha accolto il nuovo d.g. Cristiano Giuntoli, che si occuperà sia degli acquisti che della rete di osservatori.

Dopo il colpo a sorpresa Timothy Weah, arrivato in maniera low cost, è il momento di rinforzare forse il reparto con maggiori lacune. Ovvero la difesa a disposizione di Massimiliano Allegri, che rischia di restare troppo ‘antiquata‘ e priva di ricambi importanti.

Cuadrado ha già fatto le valigie, Bonucci è dato in partenza vista la rottura con Allegri stesso ed elementi come De Sciglio, Rugani e Alex Sandro non sembrano affatto in grado di garantire sicurezza per tutto l’arco della prossima stagione. Ecco perché Giuntoli vuole intervenire in questo senso.

Barcellona, due difensori in uscita: proposti entrambi alla Juve

Le soluzioni per ottenere nuovi rinforzi low-cost in difesa potrebbero arrivare niente meno che da un top club europeo, che sta provando a piazzare altrove diversi esuberi che non sembrano proprio rientrare nei piani del tecnico. Parliamo del Barcellona, che deve dunque pensare a sfoltire la rosa prima di nuovi colpi.

La squadra di Xavi in difesa ha già ingaggiato Inigo Martinez, forte difensore in scadenza dall’Athletic Bilbao. Per far spazio al centrale basco, il Barcellona vuole cedere almeno un paio di centrali. I nomi sono quelli del francese Clement Lenglet e dello spagnolo Eric Garcia, come detto entrambi nella lista dei cedibili del club catalano.

Secondo il cronista Rudy Galetti, entrambi i difensori blaugrana sarebbero stati proposti nelle scorse settimane alla Juventus. I contatti tra i due club avrebbero dunque portato a questa doppia opzione che potrebbe intrigare la squadra di Allegri. Sarà Giuntoli ora a valutare seriamente la fattibilità di una o di entrambe le operazioni.

Lenglet è un difensore mancino, che nell’ultima stagione ha giocato nel Tottenham, adatto forse più a muoversi in una difesa a tre centrali come ‘braccetto’ sinistro. Classe ’95, potrebbe rimpiazzare Alex Sandro nel 3-5-2 che Allegri ha spesso utilizzato di recente. Eric Garcia invece è uno stopper tipico, spagnolo classe 2001. Cresciuto nel Barça, ha militato per un breve periodo anche nel Manchester City, sarebbe un ottimo rinforzo per un ritorno alla difesa a 4 accanto a Bremer. La Juve ovviamente punta ad ottenere i rinforzi con la formula del prestito.