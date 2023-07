Eleonora Incardona esplosiva: l’ultimo scatto fa impazzire

Eleonora Incardona diventa sempre più desiderata in questa calda estate, le ultime foto da Ibiza diventano subito virali.

Showgirl e influencer, la Incardona resta sempre nel cuore degli italiani. Di inverno è una presenza ben gradita negli stadi di tutta Italia, in estate invece mostra un fisico da urlo, infiammando ancora di più le temperature.

L’estate rappresenta una sorta di sfida perenne per le tante influencer del web. Si sfidano a colpi di bellezza, il tutto per la gioia del pubblico maschile che segue con i social questa battaglia senza dubbio interessante. Eleonora Incardona, in questa fase dell’anno, sta diventando sempre più un personaggio trend topic, le sue ultime foto non lasciano di certo indifferenti.

L’influencer è nel pieno delle sue vacanze estive, sponsorizza un nuovo costume da bagno e l’effetto per il pubblico da casa è davvero travolgente. In mezzo al mare, c’è una nuova sirena che appassiona gli italiani.

Incardona in costume, che show

Gira l’Italia e l’Europa, è una delle più ricercate. Da Istanbul a Ibiza, passando anche per qualche meta nostrano c’è tanto da mostrare, la bellezza trova modo di fiorire nei luoghi più gettonati dell’estate. In questo caso, è la meta spagnola che rilancia le credenziali della showgirl, i suoi scatti ultimi scatti sono a prova di bomba. Eleonora Incardona in costume ‘is on fire’, il gradimento del pubblico maschile è davvero ai massimi livelli.

In barca diventa la regina del mare, gli utenti sono concordi e i complimenti per la sua avvenenza non mancano mai. C’è uno zoccolo duro di followers che è sempre molto attento agli spostamenti della Incardona, un numero di fan che cresce sempre più collocandola tra le più seguite sui social. Basti pensare a quanto rileva Instagram, sono 893mila i fan della Incardona, che ora punta a fare cifra tonda magari arrivando a un milione prima della fine dell’estate.

Numeri che crescono e aumenteranno senza dubbio con foto di questo genere, dove mostrare bellezza, fascino e sensualità. L’ex cognata di Diletta Leotta (era legata tempo fa al suo fratellastro) è diventata una importante protagonista dell’estate, nell’attesa che riparta anche il campionato di Serie A. Il suo tifo per la Juventus è stato al centro della discussione, tempo fa si è mostrata con una cartelletta dell’Inter e vestita di nerazzurro. In attesa di chiarire questo piccolo mistero, potrebbe essere coinvolta in qualche nuova trasmissione sportiva nelle prossime settimane.