Mercato Juventus, Vlahovic via: l’erede arriva per 15 milioni

Mercato Juventus, arriva la svolta nel futuro del reparto avanzato: Dusan Vlahovic è pronto a salutare ed il suo erede arriva per una cifra pari a 15 milioni di euro. La soluzione spiazza tutti, dagli addetti ai lavori ai tifosi. Ma può rappresentare una risorsa di primo ordine per il futuro del club il profilo in arrivo.

La Juventus ha il futuro di molti suoi big in bilico. Le incertezze, chiaramente, riguardano in primo luogo Vlahovic. E’ noto a tutti, infatti, che il suo rapporto con il tecnico Massimiliano Allegri non sia mai stato eccellente. Le divergenze sono state acuite, per così dire, dalle difficoltà avute dal serbo ad essere decisivo in zona gol. Vista la situazione, tenendo conto anche delle esigenze della Juventus di far cassa e delle offerte per lui, è praticamente inevitabile la cessione ed ora è stato individuato anche il suo erede. Il cui costo è di 15 milioni di euro.

Mercato Juventus, arriva il bomber low cost

I tifosi bianconeri stanno già facendo la bocca, come si suol dire, all’addio del serbo. Arrivato a furor di popolo quasi come un salvatore della patria, alla fine dei conti non è riuscito ad essere l’erede di Cristiano Ronaldo in termini di gol. La scorsa stagione ha faticato tanto per le incongruenze con Allegri e, con la conferma del tecnico, il suo nome è finito tra quelli in uscita.

Per sostituirlo, stando a quanto raccontato da todofichajes.net, i bianconeri hanno già presentato una prima offerta al Salisburgo per Noah Okafor. Gli austriaci per il bomber svizzero chiedono una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma la compagine juventina per il momento si è fermata a 15. Giuntoli, infatti, vuole far leva sul fatto che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 per prenderlo ad un prezzo di saldo rispetto al valore del profilo in questione.

Okafor alla Juventus, le ultime

Chiaramente si tratta di una pista che può prendere piede nelle prossime ore. In ogni caso al momento si stanno muovendo ufficialmente le prime pedine. Andiamo a vedere poi che sviluppi prenderà questa situazione. Ma al momento Okafor si avvicina ad essere il prossimo terminale offensivo della nuova Juventus targata Giuntoli.