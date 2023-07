Icardi e Wanda lo hanno fatto di nuovo: scatto esplosivo

Wanda Nara e Mauro Icardi ci sono ricaduti: la coppia non finisce di stupire i fan con degli scatti assolutamente esplosivi. Vedere per credere

L’attaccante del Galatasaray sembra essere riuscito a riconquistare il cuore della sua amata e su Instagram ne dà dimostrazione appena può. L’ultimo post ha lasciato a bocca aperto davvero tutti.

Crisi, ripicche, ripensamenti, follie e riavvicinamenti. Wanda Nara e Mauro Icardi hanno messo insieme più capitoli della loro tormentata storia d’amore di quanti ne abbiano fatti i protagonisti di una soap opera sudamericana. Il calciatore del Galatasaray ha deciso di rimanere ad Istanbul anche nella prossima stagione. Il Psg ha ottenuto il pagamento di una clausola da 10 milioni di euro per consentire al club turno di acquisire il cartellino del bomber.

Il suo futuro sarà quindi sul Bosforo, come il presente, ma sempre con un occhio rivolto alla sua Argentina. Si perché Wanda ha deciso di non seguirlo nella sua nuova avventura professionale, troppo presa dalla sua carriera in patria. A quanto pare, però, gli sforzi e i sacrifici stanno portando i risultati sperati, visto che per la Nara è arrivato nelle scorse ore un riconoscimento davvero importante.

Wanda Nara e Mauro Icardi, lo scatto su Instagram fa impazzire i fan: sono di nuovo insieme – FOTO

A Buenos Aires è stata premiata con il premio Martin Fierro 2023, praticamente il corrispettivo degli Oscar per la Tv. La giuria le ha attribuito la statuetta per essere il personaggio rivelazione della versione locale del Cantante Mascherato. Wanda si sta disimpegnando alla grande come conduttrice di MasterChef in Argentina e intende proseguire su questa strada.

Sicuramente ha contribuito alla ritrovata serenità anche la storia d’amore con Mauro Icardi, ripresa proprio sul filo dei capelli ma tornata a quanto pare in auge. I due hanno deciso di condividere, tanto per cambiare, una nuova foto scottante sui social. Su Instagram Wanda e Mauro appaiono abbracciati, con pochissimi indumenti indosso e con la pelle completamente bagnata dall’acqua della doccia.

Sono abbracciati e si stanno per scambiare un bacio, tanto per fugare ogni dubbio da una possibile nuova crisi. La posa ha fatto sognare i fan della coppia, che tra un riavvicinamento e una separazione, ormai non sanno davvero più cosa aspettarsi da loro. Di certo non sono mancati i soliti commenti entusiasti allo scatto postato sui social. Vuoi o non vuoi il loro personaggio tira sempre e non poco.