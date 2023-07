Pirlo scatenato: triplo colpo dalla Juventus

Andrea Pirlo è pronto a vivere una nuova esperienza con la Sampdoria: i primi colpi di mercato potrebbero arrivare dalla Juve.

L’allenatore dei blucerchiati vuole riportare la squadra in Serie A: i bianconeri potrebbero essere degli alleati sul mercato.

Il nuovo corso della Sampdoria riparte da Andrea Pirlo. I blucerchiati, dopo la retrocessione in Serie B, sono pronti ad affrontare grandi cambiamenti con un unico grande obiettivo: tornare subito in Serie A. L’ex allenatore della Juve è l’uomo scelto dalla società per portare a termine questo compito: per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo la parentesi di un anno in Turchia sulla panchina del Fatih Karagumruk.

Ora è il tempo di formare la nuova rosa: il mercato potrebbe creare un legame tra i blucerchiati ed i bianconeri. Pirlo, infatti, potrebbe essere interessato a tre juventini. Pirlo è tornato in Italia dopo la prima esperienza molto intensa con la Juve con cui ha vinto una Supercoppa ed una Coppa Italia.

Sampdoria, Pirlo guarda in casa Juve: tre possibili obiettivi

Dopo il breve passaggio in Turchia, ha accettato la sfida affascinante di riportare la Sampdoria in Serie A: i blucerchiati hanno passato un anno molto tormentato a livello societario che ha portato inevitabilmente alla retrocessione, ma il nuovo corso è ambizioso e pronto a tornare al vertice del calcio italiano.

Nella nuova Samp, però, non ci sarà Fabio Quagliarella: lo storico capitano non ha rinnovato il proprio contratto lasciando così un vuoto nel reparto offensivo. Inoltre, ci saranno altre cessioni nelle prossime settimane e, di conseguenza, sarà necessario un intervento sul mercato. Pirlo potrebbe riaprire un legame con la Juve in tal senso: giocatori come Barrenechea, Frabotta e Da Graca potrebbero essere obiettivi concreti.

Il centrocampista argentino ha avuto un po’ di spazio in questa stagione, ma la Juve potrebbe cederlo in prestito per permettergli di giocare con maggiore regolarità. Discorso diverso, invece, per il terzino sinistro: Pirlo ha già puntato fortemente su di lui durante l’esperienza a Torino e lo accoglierebbe a braccia aperte. La Juve potrebbe cederlo a titolo definitivo (o in prestito con diritto o obbligo di riscatto) dopo le parentesi con Verona, Lecce e Frosinone.

Per la punta, invece, bisognerebbe capire quali siano le intenzioni dei bianconeri, ma anche in questo caso il prestito potrebbe essere la soluzione percorribile. Ad ora non sarebbero in corso delle trattative concrete, ma la Sampdoria potrebbe avanzare delle proposte nelle prossime settimane nel caso in cui ci fosse un’apertura da parte della Juve.