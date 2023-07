Giuntoli batte il primo colpo: 15 milioni al Barcellona

Un mercato sostenibile e all’insegna dei giovani, queste le direttive di Cristiano Giuntoli: ecco il primo potenziale colpo

Cristiano Giuntoli non è stato annunciato nemmeno una settimana fa ma sta già lavorando intensamente per pianificare i prossimi colpi di mercato. Questi saranno all’insegna della sostenibilità finanziaria e, soprattutto, di prospettiva.

Il neo dirigente bianconero vorrebbe in un certo senso replicare quanto fatto nei suoi anni partenopei, ossia mettere nel mirino giovani calciatori ma con un futuro importante. Di sicuro un mercato atipico per la Vecchia Signora abituata da anni, se non decenni, ad acquisti all’ultimo grido. Ma è chiaro che senza la Champions League, e quindi senza i proventi economici derivanti dalla sua partecipazione, tutto cambia, tutto assume un valore diverso.

Il prossimo colpo, il primo dell’era Giuntoli, potrebbe arrivare direttamente dal florido settore giovanile del Barcellona. Si è messo in mostra durante l’ultimo Mondiale in Qatar. L’occhio cade sempre lì, al miglior settore giovanile del pianeta, quello che ha sfornato talenti incredibili.

E lì che la Juventus vorrebbe pescare un calciatore in ascesa che, malgrado l’età, ha giocato da protagonista durante l’ultimo Mondiale con la maglia del Marocco. Un’ascesa importante dunque per Abde Ezzalzouli, 21enne marocchino ma che, come molti suoi connazionali, ha visto la Spagna come meta finale per crescere come calciatore.

Juventus, occhi su Abde Ezzalzouli

E così è stato perchè Ezzalzouli ha lasciato il Marocco per aggiungersi al settore giovanile del’Hercules, società di Alicante. Nella città valenciana si è fatto un nome e dopo aver collezionato due presenze con la squadra maggiore, viene tentato dal Barcellona. Una proposta importante per lui che infatti non ha rifiutato. Ezzalzouli è stato uno dei protagonisti con il Barcellona B e successivamente, nella stagione 2021/2022, raggiunge quota dieci partecipazioni e una rete con la maglia della squadra maggiore dei blaugrana.

La passata stagione è stata quella della consacrazione e nella quale ha confermato il suo talento. Con la maglia dell’Osasuna ha aiutato il club di Pamplona a raggiungere la zona Conference League (toltagli successivamente dall’Uefa) e ad andare avanti nella Copa del Rey, segnando tra l’altro il gol decisivo ai quarti con il Siviglia.

Insomma, si tratta di un prospetto con un futuro importante davanti a sé. Xavi non vorrebbe privarsi del suo talento e vorrebbe valutarlo nella prossima tournée estiva. La Juventus rimane interessata al marocchino e sarebbe disposta persino ad aumentare la sua propria offerta di 15 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la trattativa.