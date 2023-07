Rivoluzione Juve, lo ‘scambio’ è già deciso

La Juve prosegue il rinnovamento della sua rosa: i bianconeri sembrano intenzionati a lasciar andare una pedina e prenderne un’altra.

La Juventus è al lavoro per cercare di trovare i migliori profili sul mercato, in modo tale da garantire a Massimiliano Allegri una rosa rinforzata e competitiva per lo scudetto. La tifoseria bianconera ha accolto con favore l’arrivo di Timothy Weah dal Lille (12 milioni di euro il costo dell’operazione) e il rinnovo di Adrien Rabiot, che ha scelto di restare alle stesse cifre.

Tuttavia, dopo le ultime due stagioni senza trofei, i fan juventini si aspettano altri arrivi importanti per tornare davvero a lottare per il titolo. La Juve piazzerà certamente qualche altro colpo, ma deve guardare con attenzione anche al bilancio. La penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze ha fatto precipitare Madama dal terzo al settimo posto, impedendole di accedere ai gironi di Champions League e ai relativi introiti.

Per questo motivo la Signora farà molto affidamento anche sui giovani che hanno già trovato ampio spazio nell’ultima stagione. Nicolò Fagioli sembra essere uno degli elementi principali della nuova Juve e anche Samuel Iling-Junior sarà un’arma in più per Allegri. Diverso il discorso per Fabio Miretti, che potrebbe essere girato in prestito a qualche squadra di seconda fascia per favorire la sua crescita.

La Juve ha deciso: fuori uno, dentro l’altro

Nella seconda parte di stagione, infatti, il centrocampista di Pinerolo ha vissuto un periodo di appannamento e in molti all’interno del mondo Juve ritengono possa fargli bene un anno di esperienza con un altro club, come già accaduto con Fagioli (che ha vinto il campionato di Serie B con la Cremonese da protagonista).

Tra le tante pretendenti c’è l’Empoli, sempre molto attento ai migliori giovani. La destinazione toscana potrebbe essere l’ideale per Miretti, che riuscirebbe a giocare con continuità e con meno pressioni. D’altronde la Juve sembra intenzionata a confermare in rosa Nicolò Rovella, prestato la scorsa stagione al Monza. Per un Rovella che resta c’è Miretti che invece andrà via per giocare.

Con i brianzoli il centrocampista ex Genoa ha disputato un ottimo campionato, totalizzando 27 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia e andando a segno per la prima volta in Serie A nella trasferta di Udine, terminata 2-2. Il Monza ha provato a chiedere un nuovo prestito di Rovella, ma i bianconeri sono stati irremovibili. Allegri vuole puntare sul 21enne, che resterà in rosa e prenderà il posto di Leandro Paredes.