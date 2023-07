Melita, ‘limoni’ bollenti: visione rovente

Melita Toniolo torna a infiammare l’estate dei suoi fan, con una versione al limone curiosa ma che allo stesso tempo diventa virale.

La speaker radiofonica è in formissima, lo dimostra sui suoi canali social dove si mostra al massimo del relax. Il suo nuovo costume fa incetta di like, scalzando così la concorrenza sul web di molte altre colleghe.

L’estate del divertimento e anche delle foto audaci colpisce un po’ tutte le protagoniste italiane, non poteva mancare all’appello nemmeno Melita Toniolo. La speaker radiofonica, partita dalla partecipazione al Grande Fratello, è un personaggio sicuramente cresciuto nel corso degli anni, dimostrando di non essere solamente una semplice ragazza da copertina. Ad una bellezza oggettiva, ha unito anche il duro lavoro sul campo, diversificando le esperienze per diventare una conduttrice di buon livello.

Che non disdegna in quest’estate anche delle foto decisamente audaci per entrare ancora di più nel cuore dei fan. La stagione estiva mette così in mostra quanti sul web hanno un seguito importante. Melita Toniolo ha sempre mantenuto l’attenzione del pubblico perché sa dosare le sue qualità, alla bellezza alterna l’ironia e, allo stesso tempo, spiazza tutti con scatti inediti che fanno discutere.

Melita roventi, uno scatto al limone

La modella 37enne veneta è così in formissima, mostrandosi senza nessun problema agli occhi dei fan, che l’hanno già eletta regina dell’estate. Il costume estivo di Melita Toniolo lascia i followers senza fiato. Un abbigliamento di tendenza, versione limone per lanciare una nuova moda estiva per dei giorni carichi di frutti sugli alberi, ma anche di sensualità sui social.

Il curioso abbinamento si addice alla conduttrice radiofonica, che ha ironizzato con un noto meme sul suo profilo, strappando anche qualche risata al contempo. Del resto, il pubblico resta sempre incantato e anche i numeri raccolti sono decisamente dalla sua parte, perdurano nel corso del tempo. Melita Toniolo ha 1,2 milioni di fan: un esercito di affezionati sempre pronto a sostenerla.

Non mancano i like dal pubblico maschile e anche da quello femminile, che nota come la conduttrice sappia essere alla moda in ogni periodo della stagione. L’estate porta relax ma anche qualche impegno di lavoro, prossimamente sarà impegnata nella conduzione di qualche serata in piazza, dimostrandosi sempre più concreta nel rapporto con il palco. Non è un caso come, qualche settimana fa, sia stata protagonista con Alessandro Del Piero in una serata-evento che ha messo in mostra due eccellenze del Veneto.