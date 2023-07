Monica Bertini in trionfo: outfit da sogno per il red carpet

Monica Bertini trionfa su Instagram con un outfit incredibile: curve ben messe in mostra e fan davvero in estasi.

Monica Bertini, oltre a essere una delle migliori giornaliste in circolazione, è nota nel mondo dello spettacolo in quanto dotata di una bellezza unica. La giornalista, nata a Parma quarant’anni fa, è sempre più nota al grande pubblico sportivo e non.

La Bertini conduce con successo diverse trasmissioni su Mediaset ed è innegabilmente uno dei volti più apprezzati in Italia per ciò che concerne la materia giornalistica. Dal 2016 ricopre un ruolo importante in quel di Cologno Monzese, conducendo programmi quali SportMediaset e Pressing (assieme al collega Massimo Callegari, telecronista sportivo dell’emittente).

Monica ha cominciato a lavorare come giornalista, facendosi un nome a Sportitalia, e poi selezionata nella redazione di Sky Sport grazie alla quale ha raggiunto una certa popolarità. Nel 2016 è arrivata poi la chiamata di Mediaset e da lì tutto è cambiato. Sui social Monica è una delle giornaliste sportive più amate e seguite: con quasi mezzo milione di followers che, specialmente ora in estate, la seguono in maniera assidua in ogni attività a cui prende parte. E capirli, vedendo le foto, appare scontato.

Monica Bertini, outfit da sogno sul tappeto rosso

L’estate coincide quasi sempre con la voglia di mare e di mostrarsi in costume, ma a volte si opta per un outfit del tutto particolare. Lo ha fatto di recente la bella Monica mostrandosi in una veste da sogno, da vera diva. I fans sono rimasti senza fiato di fronte a una bellezza del genere: Monica si è presentata a un evento con un vestito fucsia in grado di valorizzare alla grande le forme che può vantare. Gambe da sogno, ma anche una scollatura abbondante che fa girare la testa a tutti.

Non è la prima volta che ammiriamo Monica in tali vesti, ma alla giornalista piace in effetti mettere in mostra il proprio fisico scultoreo (da sempre predilige una cura maniacale), che non sembra cambiare malgrado il tempo che passa inesorabilmente.

Lo scatto sul red carpet ha raggiunto numeri importanti: circa 10mila likes in poco più di 24 ore a dimostrazione del seguito che la giornalista parmense possiede. Non mancano i soliti commenti coloriti, mentre altri si limitano a sottolineare la bellezza delle forme sinuose della Bertini. Il minimo da fare dinanzi a una figura così affascinante e che continua a macinare consensi.