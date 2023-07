Juve, incubo Champions: la decisione è in arrivo

La Juventus sta rischiando seriamente di perdere ancora la Champions: in arrivo la sentenza definitiva della UEFA.

L’estate è entrata nel vivo e il mercato si sta per infiammare in casa Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Sulla testa della Vecchia Signora pendere però ancora, come una spada di Damocle dura a cadere, la sentenza UEFA.

Incubo o spauracchio? Tra pochi giorni lo scopriremo. Le ultime voci in arrivo dall’ambiente europeo fanno però aumentare i timori per i tifosi bianconeri. Non solo la Conference League: a quanto pare ci sarebbe a rischio anche la Champions League. Se in Italia tutto sommato il club ha saputo cavarsela, con un patteggiamento che ha permesso di chiudere la vicenda in tempi più o meno rapidi e con danni limitati a questa stagione (più che l’ammenda da poco più di 700mila euro, la penalità di 10 punti che ha buttato fuori la squadra dalla Champions), in ambito europeo il rischio potrebbe essere maggiore.

La camera di controllo del fair play dovrebbe emettere la sua sentenza la prossima settimana. La decisione è attesa entro la metà di luglio, per concedere al club i tempi tecnici per poter presentare eventualmente appello al Tas. Ed è questo il più grande rischio che in questo momento il club bianconero starebbe correndo. In bilico non c’è infatti tanto la partecipazione alla prossima edizione della Conference, quanto la possibilità di accedere alla Champions League 2024/25, la prima con la nuova formula più redditizia.

Addio Champions per la Juventus: in arrivo la sentenza della UEFA

A fare il quadro della situazione è stata in questi giorni la Gazzetta dello Sport. È una questione di tempismo. Il futuro nel breve periodo di Madama si deciderà sul filo delle ore. Se la sentenza della UEFA dovesse arrivare entro il prossimo 14 luglio, con tutta probabilità la Juve dovrà fare a meno della partecipazione alla Conference 2023/24, utile più per il ranking che non per altro. Se invece i tempi dovessero allungarsi, il rischio diventerà molto più serio.

Qualora il tribunale si prendesse ancora qualche ora e facesse slittare il tutto anche solo di qualche giorno, per il club bianconero la situazione diventerebbe durissima. In quel caso, infatti, manterrebbe un posto in Conference, ma la sanzione verrebbe posticipata alla Champions successiva, la 2024/25.

Cosa vuol dire questo? Che anche se dovesse rientrare in campionato tra le prime quattro, non potrebbe giocare per il secondo anno consecutivo la Champions. E quello sì che sarebbe un brutto colpo dal punto di vista economico. Anche per questo motivo a Torino fanno tutti il tifo non per una sentenza positiva, ma per una sentenza rapida.

Questione di giorni e capiremo quale sarà il destino della Vecchia Signora. E intanto resta a guardare, come spettatrice molto interessata, la Fiorentina. Anche la Viola infatti spera di conoscere il prima possibile il proprio destino. In caso di squalifica della Juve dalla Conference, verrebbe infatti ammessa di diritto, essendo arrivata in classifica subito dietro i bianconeri.