Pellè, anniversario da favola con Viky Varga: cos’ha organizzato

Un anniversario di matrimonio davvero indimenticabile per Graziano Pellè con sua moglie Viky Varga: ecco come l’hanno festeggiato

Conclusa l’esperienza col Parma retrocesso in Serie B, Graziano Pellè dal 2021 è un attaccante svincolato. A 37 anni il leccese non ha ancora voglia di fissare gli scarpini al chiodo. Intende approfittare ancora delle opportunità che potranno sorgere e quindi è in attività, sebbene nessun club abbia ancora fatto squillare il telefono. L’attaccante italiano non dispera, anche perché nel frattempo si gode la meravigliosa avventura d’amore con la sua Viky Varga.

I due si sono sposati lo scorso 2 luglio 2022, definendo quel momento come “il giorno più felice delle nostre vite”. E infatti, da ciò che traspare attraverso i social, i momenti condivisi sono sempre di estrema gioia ed avventura. La Varga è molto amata sui social e la sua popolarità è aumentata da quando è stata promessa sposa dell’italiano. La modella ungherese ha dieci anni in meno del suo consorte e la loro storia risale ai tempi in cui lui giocava in Olanda, nel Feyenoord.

Da quando si sono incontrati circa nove anni fa, non si sono mai separati. Lei l’ha accompagnato dovunque, persino in Cina. Graziano Pellè, infatti, fu tra i primi giocatori del Vecchio Continente a tentare l’esperienza asiatica e lo fece indossando la maglia dello Shandong Luneng.

Viky Varga e Graziano Pellè: un anno da moglie e marito, sui social il bellissimo messaggio

Così a un anno di distanza dall’essersi promessi amore eterno, i due l’hanno festeggiato. Sui social Viky Varga ha condiviso un messaggio per Graziamo Pellè, scrivendo: “Buon anniversario amore mio. Che giornata indimenticabile, un modo per raccontare amore, fiducia, complicità, famiglia, amicizia e tanto altro. Ti amo”.

I due sono in vacanza in Spagna da qualche giorno e in grande stile hanno riaffermato le parole che si sono scambiati appena 365 giorni fa dinanzi ad amici e parenti, ma che fanno parte della loro vita ormai da anni e anni.

Anche il loro giorno appena un anno fa fu davvero speciale. La Varga e Pellè scelsero Ostuni, nella regione natale di lui, per coronare il sogno d’amore. Una bellissima location fra mare e verde insieme a tanti invitati d’eccellenza, come Pantaleo Corvino, ‘Rambo’ Koeman, allenatore di Pellè negli anni in varie occasioni, fra cui AZ Alkmaar, Feyenoord e Southampton, e Tadic, uno dei colleghi a lui più amico. Un sogno vero e proprio.