Colpo in attacco, torna il Matador Cavani: i dettagli

Super colpo per l’attacco, torna Edinson Cavani. Il ‘Matador’ a breve firmerà per la sua nuova squadra a 36 anni.

Fuoriclasse assoluto ed anche se l’età avanza, Edinson Cavani, il famoso Matador uruguagio, è sempre un attaccante di razza di gran livello. Fisico intatto ed un senso del gol che certo, non va via con il passar del tempo. Il fortissimo attaccante sudamericano non ha voglia di smettere ed infatti sembra sia in trattativa con un nuovo club.

Il giocatore ha ancora un contratto fino al 2024 con il Valencia, ma in terra spagnola, nella sua ultima stagione, non ha trovato il minutaggio che egli si aspettava. Tra titolarità ed ingressi dalla panchina, comunque Cavani il suo lo ha fatto ed ha infatti totalizzato solo contando la Liga, 25 presenze con 5 reti.

Per diverse estati si è parlato di un ritorno a Napoli, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Le notizie non sono mai state confermate e purtroppo ai tifosi italiani non è rimasta che la nostalgia. Il classe ’87 ha deliziato il pubblico di Serie A per diversi anni, dopo esser stato scoperto nel Danubio infatti, fu il Palermo il primo club in Europa ad acquistarlo per poi passarlo al club di De Laurentiis nel 2010.

Torna Cavani: mamma mia, dove giocherà

Poi il trasferimento a Parigi dove nel PSG ha collezionato ben 200 totali, diventando uno dei calciatori più prolifici nella storia del club. Insomma, nonostante le ultime stagioni difficili tra Manchester United e Valencia, poter contare sulle prestazioni di una ‘bestia da area di rigore del genere’, farà comunque piacere all’allenatore che potrà averlo a disposizione.

Alcuni quotidiani argentini hanno intanto parlato proprio di una probabile trattativa che vede proprio Edinson Cavani al centro dell’attenzione. Dopo aver lasciato il suo Paese nel gennaio 2007, il centravanti da 379 gol in carriera potrebbe tornare proprio a giocare in Uruguay. Secondo alcune indiscrezioni, dal Sudamerica, Cavani potrebbe vestire la maglia del Nacional, storico club uruguaiano. Negli ultimi anni il Nacional ha trovato qualche difficoltà e punterebbe sull’ex Napoli per tornare ai fasti di un tempo.

Una curiosità: almeno al momento la squadra vanta una rosa con un solo argentino e tutti uruguaiani, cosa che non cambierebbe con l’inserimento della punta di Salto. Cavani resta un calciatore che, nonostante l’età, può fare ancora la differenza, soprattutto in un campionato come quello del proprio paese.