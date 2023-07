Juve sotto choc: il ritorno è clamoroso

La Juventus deve incassare un brutto colpo a causa di un clamoroso ritorno. I tifosi bianconeri sono rimasti molto delusi

Il mercato della “Vecchia Signora” non sarà molto semplice, sia per l’esclusione dalla Champions League, sia per la necessità di salvaguardare il bilancio. Intanto sfuma un obiettivo.

Il mercato della Juventus può finalmente cominciare dopo aver messo a punto il bilancio. Il riscatto di Kulusevki da parte del Tottenham ha portato nelle casse bianconere 30 milioni di euro. A questi c’è da aggiungere il taglio nel monte ingaggi di stipendi pesanti come quelli di Di Maria, Cuadrado e Paredes (fine prestito). Un gruzzoletto che consentirà ora a Manna e Cherubini (e ovviamente Giuntoli) di poter pianificare le operazioni in entrata.

Su richiesta diretta di Massimiliano Allegri, la Juve è riuscita a trovare l’accordo con Rabiot per il prolungamento del contratto per un altro anno, fino al 30 giugno 2024. Il francese sarà assieme a Pogba uno dei punti di forza della rosa del prossimo anno. Serve però un altro colpo per sistemare la mediana e i due nomi che circolavano con più insistenza a Torino negli ultimi mesi erano quelli di Milinkovic Savic e Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo è andato all’Inter per quasi 30 milioni e il cartellino di Mulattieri mentre il ‘Sergente’ viene valutato tantissimo dal club biancoceleste. La Juve studia alternative, Allegri avrebbe fatto diversi nomi ma il mercato per il club bianconero è tutt’altro che semplice.

Juventus, sfuma l’arrivo di Thomas Partey: Simeone lo rivuole all’Atletico Madrid

Il nome che piaceva molto ad Allegri era quello d Thomas Partey, mediano ghanese in forza all’Arsenal. Il classe ’93 è sbarcato a Londra nel 2020, per una cifra di 50 milioni di euro e nel corso di questi 3 anni ha collezionato 99 presenze complessive. Nell’ultima stagione è sceso in campo 33 volte e ha realizzato anche 3 gol, diventando uno dei protagonisti della cavalcata dei Gunners di Arteta.

Considerando che il suo contratto è in scadenza nel 2024, la valutazione che ne fa l’Arsenal è di circa 20 milioni di euro. Il problema è che, come riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, l’Atletico Madrid sta pensando fortemente di riportarlo a casa. Per la Juve la trattativa appare chiaramente in salita.

Diego Simeone vuole Thomas al centro della sua mediana e ha bisogno di un rinforzo dopo la cessione di Kondogbia all’Olympique Marsiglia. Il sogno di Allegri, quindi si sta per infrangere, a causa del clamoroso ritorno a casa del ghanese.