Panorama incandescente: Alessia Marcuzzi da sogno col lato B

Alessia Marcuzzi non invecchia mai. La cinquantenne showgirl e conduttrice fa impazzire i suoi tantissimi fan con alcuni scatti social

Non passa mai di moda, Alessia Marcuzzi. La cinquantenne showgirl e conduttrice televisiva è ancora sulla cresta dell’onda. Nonostante il suo ultimo programma trasmesso sui canali della RAI non abbia ottenuto il successo sperato l’ex presentatrice delle reti Mediaset fa ancora parlare di sè.

Sono i social in particolare a premiare la bella Alessia che a dispetto dell’età che purtroppo avanza inesorabile rimane una delle figure femminili più amate e ammirate anche per la sua indubbia avvenenza. E gli scatti pubblicati sui suoi profili social ne sono una piena e assoluta conferma. I fan della Marcuzzi aumentano di numero, questo è un dato oggettivo.

Ad oggi sono cinque milioni e mezzo i followers della splendida showgirl che in questi giorni si trova al mare a godersi la prima tintarella della stagione insieme al suo primogenito, Tommaso, nato ventidue anni fa dalla relazione avuta con l’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. In questi vent’anni l’ex conduttrice del Grande Fratello ha avuto altre relazioni e vissuto vicende sentimentali molto importanti.

Il panorama dentro l’acqua è da infarto: il lato B di Alessia Marcuzzi fa impazzire i suoi fan

La più significativa con il deejay e speaker Francesco Facchinetti, figlio del front man dei Pooh, Federico. Dalla loro storia è nata la secondogenita di Alessia Marcuzzi, Mia, che vive insieme alla madre e al fratello. Il gossip e le riviste di cronaca rosa hanno seguito con interesse e attenzione la vita privata della presentatrice romana, che a sua volta non è mai lamentata troppo dell’insistenza di cronisti e paparazzi.

Sarà un’estate serena e di attesa per la bella Alessia che spera di tornare in auge sul piccolo schermo. In realtà sembra che per lei su Mediaset non vi sia più spazio: in base alle indiscrezioni uscite sui nuovi palinsesti del colosso televisivo di Cologno Monzese anche dopo il giro di vite imposto dal presidente Pier Silvio Berlusconi, la presenza della Marcuzzi non è prevista.

La diretta interessata però non sembra curarsene più di tanto. In questi giorni si trova a Formentera in vacanza e a giudicare dalle foto postate su Instagram non pare affatto preoccupata. Anzi, gli scatti pubblicati sul suo profilo mettono in risalto una bellezza e un fisico che non conoscono il tempo che passa. In uno di questi la Marcuzzi mette in mostra un lato B davvero da infarto. E i fan apprezzano.