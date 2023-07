Scamacca-Serie A: ormai ci siamo, arrivato il via libera

Per Scamacca il ritorno in Serie A è ormai ad un passo. Una big è pronta a chiudere per regalarsi un colpo di calciomercato.

Gianluca Scamacca è ormai prossimo a ritornare nel nostro campionato. Nonostante alcune piccole frenate da parte del West Ham, la trattativa è destinata ad entrare nel vivo nel giro di davvero poco tempo conoscendo la volontà di entrambi le parti.

Una big di Serie A sembra essere ormai pronta a chiudere il colpo di calciomercato Scamacca. Si tratta di una possibilità importante e, soprattutto, da seguire conoscendo anche la necessità del tecnico di avere un attaccante con determinate caratteristiche.

Calciomercato: Scamacca in Serie A, ormai ci siamo

Per l’approdo di Scamacca in Serie A potrebbe essere questioni di settimane se non di giorni. Il calciatore in più di un’occasione ha ribadito la sua volontà di ritornare a giocare nel nostro campionato ed ora la possibilità è destinata a diventare realtà anche se, come spiegato in precedenza, ci sono ancora alcuni passaggi da definire soprattutto tra i club.

Ma la strada per la big di Serie A è ormai spianata e per questo motivo ci attendiamo un via libera magari già nei primi giorni di calciomercato per Scamacca. Il Milan, infatti, sembra avere scelto Morata e quindi la Roma ha il via libera per riportare in giallorosso l’attaccante cresciuto a Trigoria. Una svolta improvvisa considerando che i giallorossi erano anche sullo spagnolo. Ma l’ex Juventus, stando a La Gazzetta dello Sport, ha optato per i rossoneri.

Una scelta che non porterà il Milan ad insistere per Scamacca e a questo punto la Roma può affondare il colpo. Da ricordare che il calciatore ha espresso la volontà di ritornare in giallorosso e a questo punto il West Ham è davvero con le spalle a muro. Ma serve comunque trovare una intesa e quindi ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Mercato: Scamacca più vicino alla Roma

La Roma è davvero vicina a Scamacca e questa operazione potrebbe chiudersi nei primi giorni di calciomercato. Come detto in precedenza, il calciatore piace molto a Mourinho e allo stesso tempo l’attaccante ha voglia di tornare in giallorosso.

Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma la strada sembra essere ormai segnata soprattutto dopo che il Milan ha deciso di puntare tutto su Alvaro Morata.