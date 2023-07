Uno arriva subito, l’altro no: Inzaghi sorride a metà

Inzaghi e la sua Inter lavorano ai nuovi arrivi sul mercato, dopo che già diversi colpi sono stati portati a termine nelle ultime settimane.

Mercato ancora molto vivo per l’Inter, che dopo l’ultima straordinaria stagione punta a rinnovare la squadra, piazzando qualche cessione eccellente per portare volti nuovi in rosa. Qualcosa (tanto, per la verità) lo abbiamo già visto. In questi primi giorni di mercato, la dirigenza nerazzurra ha già chiuso colpi come Thuram, Frattesi e Bisseck, e sta seguendo anche altri giocatori, come ad esempio Lukaku. Ma cedere almeno un elemento della rosa per una grossa cifra resta un obiettivo imprescindibile.

Il prescelto per questo sacrificio, divenuto ormai quasi rituale nell’estate interista, sarà quasi certamente André Onana. Il portiere camerunense è stato eccezionale nella sua prima stagione agli ordini di Simone Inzaghi, dopo essere arrivato a parametro zero un anno fa. Adesso, però, su di lui ci sono gli occhi di molti club. su tutti il Manchester United. De Gea, ex titolare dei Red Devils, è ormai ai saluti, e Ten Hag vuole rimpiazzarlo con Onana, suo pupillo ai tempi dell’Ajax.

Un’operazione che potrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra tra i 50 e i 55 milioni di euro, ma che costringerà Marotta e il suo staff a correre presto ai ripari. Con Cordaz volato in Arabia Saudita e Handanovic svincolato, Inzaghi rimarrebbe sprovvisto tra i pali, per cui è subito necessario portare in rosa qualche novità. Una, per la verità, è già arrivata: Raffaele Di Gennaro, 29enne ex Gubbio, è di ritorno nel club in cui è cresciuto, per occupare il posto di terzo portiere. Ma altri acquisti sono ovviamente all’orizzonte.

Inter tra Sommer e Trubin: due portiere per Inzaghi, ma non insieme

Il primo nome sulla lista nerazzurra è lo svizzero Yann Sommer, 34enne che al Bayern Monaco è chiuso da Neuer. Per lui, riporta il sito ‘Calciomercato.it’, l’Inter cercherà di chiudere a brevissimo, assicurandosi un estremo difensore d’esperienza e fama internazionale, per blindare la propria porta. L’obiettivo di Marotta è di mettere il giocatore a disposizione di Simone Inzaghi in vista dell’inizio del ritiro della squadra, fissato per il prossimo 13 luglio.

Ma c’è anche un altro nome sul taccuino dei dirigenti interisti, ed è quello altrettanto noto dell’ucraino Anatoliy Trubin, 21enne dello Shakhtar Donetsk. Questo giocatore potrebbe essere un ottimo investimento per il prossimo futuro, ambientandosi e crescendo per almeno una stagione alle spalle di Sommer per poi prendersi il posto da titolare. Per l’ucraino, però, la trattativa si preannuncia molto più lunga e tortuosa rispetto a quella per il collega svizzero.