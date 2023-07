Georgina Rodriguez, trasparenze fatali: Instagram ai suoi piedi

Georgina Rodriguez continua a godersi le sue vacanze e strappa applausi costantemente ai fan con i suoi look da urlo: spettacolare

Tra le tante bellezze dei social che stanno attirando l’attenzione in questo periodo, ai primi posti c’è sicuramente Georgina Rodriguez. La modella e influencer risulta sempre estremamente attraente per gli ammiratori, ma di recente ha lasciato il segno più del solito, con i post sul web dedicati alle sue vacanze che hanno letteralmente spopolato.

La presenza sua e di Cristiano Ronaldo, con figli al seguito, non poteva del resto certamente passare inosservata in Sardegna. La famiglia si è concessa diversi giorni di relax davanti alla Costa Smeralda, su uno yacht principesco. L’ideale per ricaricare le batterie dopo un anno denso di impegni per entrambi.

Ronaldo, evidentemente, aveva conservato nel cuore luoghi dove già era stato in vacanza ai tempi della sua permanenza alla Juventus. E così, ha optato per il nostro paese, prima di tornare all’Al Nassr per una nuova stagione. Georgina, naturalmente, lo ha seguito con entusiasmo e negli scatti di questi giorni è apparsa più radiosa e seducente che mai.

Georgina Rodriguez, trasparenze incontenibili: posa statuaria che lascia senza fiato

La miglior risposta possibile a chi pensava che tra i due spirassero venti di crisi. Niente affatto: la Rodriguez ha sfoggiato con fierezza l’anello di fidanzamento, persino nei suoi tuffi in mare, e si è mostrata più complice e innamorata che mai del suo uomo.

Il tutto ha avuto evidenti ripercussioni anche sul suo modo di mostrarsi in forma smagliante. Le immagini in costume sulla barca, con pose accattivanti, hanno fatto il giro del web raccogliendo like e consensi a iosa. Ma anche senza bikini, Georgina di certo sa come infiammare il cuore degli ammiratori.

I suoi oltre 50 milioni di followers su Instagram lo sanno molto bene. E ancora una volta si perdono nella sensualità stratosferica della modella e influencer ispano-argentina, che mette in evidenza una silhouette statuaria in un elegantissimo abito giallo. Due dettagli più di tutti colpiscono l’attenzione. La minigonna totale che mostra le solite gambe perfette, e la parte superiore del vestito, con una trasparenza accennata quel tanto che basta per incorniciare le sue curve maestose. Il pubblico del web, manco a dirlo, omaggia come non mai una delle sue regine incontrastate, che ha nobilitato gli scenari da favola della Sardegna.