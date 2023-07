Federica Pellegrini, che tacchi: visione piccante

Federica Pellegrini spiazza i fan, le sue ultime foto con un tacco particolare sono al centro del dibattito anche sui social.

Un lato inedito dell’ex campionessa del nuoto mondiale, ormai diventata un personaggio televisivo di primo piano e che potrebbe avere nuovamente professionali proprio partendo da settembre.

L’estate sta avendo una grande protagonista, che riesce sempre a entusiasmare i suoi followers e ad alimentare il dibattuto anche tra gli appassionati di gossip. Federica Pellegrini è la regina sul web un po’ come quando lo era in acqua, quando cannibalizzava ogni competizione abbattendo tutti i record.

L’ex campionessa del nuoto non è cambiata, anzi è sempre più determinata. Lo ha dimostrato già con la sua biografia, nel mettere in piazza anche aspetti curiosi e insoliti della sua vita. Così come è stata al centro dell’attenzione per il podio conquistato nell’ultima edizione di Pechino Express, dimostrando tutta la sua caparbietà nell’avventura dall’altra parte del mondo. Ora invece è il suo look ad essere analizzato con attenzione dai fan, arrivati su Instagram a 1,7 milioni.

Pellegrini con i tacchi, foto virale

La seconda vita di Federica Pellegrini è sempre più frenetica, diradati gli impegni con il nuoto agonistico è sempre in giro per l’Italia. Tante le iniziative a cui partecipa, da quelle più ludiche passando per altre con una maggiore sensibilizzazione, qualche settimana fa in Puglia liberò una bella tartaruga. In questo caso, invece, è il momento di relax in una struttura alberghiera ad appassionare i fan: Federica Pellegrini con i tacchi è una visione inedita, per quanti erano abituati a vederla in acqua.

Slanciata e ben abbronzata, la Pellegrini mostra tutta la sua forma olimpionica, conquistando sempre più il pubblico da casa. E rimanendo al centro dei pensieri anche del suo compagno Matteo Giunta, che ha commentato sui social con un “Eh la Peppa…”, ironico ma che dimostra come abbia apprezzato senza dubbio le foto di una Pellegrini slanciata. Ha dimostrato, inoltre, di aver superato al meglio il piccolo incidente domestico raccontato dalla stessa Federica, che aveva avuto qualche escoriazione dopo il cambio d’armadio.

Non mancano i commenti e i like a questa nuova foto, la Pellegrini resta sempre una delle protagoniste della scena italiana, spesso in trend topic. Non è un caso come sia uno dei nomi gettonati anche a partire della prossima stagione televisiva. C’è chi la sogna come il nuovo volto della Domenica Sportiva, altri ancora la vorrebbero in qualche emittente a pagamento per diventare un’opinionista di peso.