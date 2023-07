Federica Pellegrini, clamoroso gesto “in pubblico”: fan sbigottiti

Federica Pellegrini è sempre più al centro dei riflettori e dell’interesse dei suoi tantissimi fan. L’ex fuoriclasse del nuoto italiano continua a stupire

Federica Pellegrini, basta pronunciarne il nome per scatenare l’entusiasmo dei suoi tantissimi fan. L’ex fuoriclasse del nuoto italiano, che a distanza di quattordici anni detiene ancora il record del mondo dei 200 metri stile libero, è quanto mai presente e attiva sui media e sulle piattaforme social.

Che si tratti di un evento sportivo o la presentazione della sua autobiografia, ‘Oro‘, che sta riscuotendo un enorme successo in libreria, l’ex campione olimpica e pluricampionessa mondiale si concede volentieri alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti. Del resto nonostante il ritiro dalle competizioni agonistiche avvenuto quasi due anni fa la Pellegrini continua ad avere un ruolo centrale nel mondo dello sport italiano.

In qualità di membro della commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale la campionessa di Mirano è coinvolta in prima persona nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi internazionali. E già si vocifera come tra un anno, in occasione delle Olimpiadi di Parigi del 2024, Federica Pellegrini possa essere scelta come capo delegazione degli atleti italiani. Una grande soddisfazione e una responsabilità non da poco.

Federica Pellegrini, l’accusa nei confronti di Matteo Giunta scatena le risate dei fan

Nel frattempo la nostra ex fuoriclasse alterna i suoi impegni pubblici con un po’ di relax che trascorre in compagnia della sua famiglia e soprattutto del marito, il suo ex allenatore Matteo Giunta. I due sono convolati a nozze nell’estate del 2022 e insieme hanno preso parte all’ultima edizione del reality Pechino Express. Un’esperienza che, a detta della giovane coppia, “li segnerà per sempre“.

Federica e Matteo amano condividere con i propri fan i momenti più divertenti delle loro giornate. In particolare l’ex campionessa posta sul suo profilo Instagram qualche curioso e simpatico siparietto con il suo compagno. Uno degli ultimi, apparso nelle storie, ha scatenato l’ilarità dei suoi tantissimi followers. La donna è da sempre molto attenta alla forma fisica e da qui è esploso questo piccolo ‘simpatico’ caso.

Dopo un lauto pasto al ristorante Matteo ha chiesto anche dei succulenti pancakes e Federica abbastanza divertita lo ha provocato: “Sentiti in colpa, molto in colpa. Voglio vedere come li finisci e so che non farai fatica”. Subito i commenti dei fan della coppia: chi ha preso le parti di Giunta e chi invece ne ha sottolineato l’eccesso di gola.

La carriera di Federica è ormai finita da un bel pò, ma la donna è ancora protagonista delle scene italiane. Ora il video del simpatico siparietto ha fatto il giro del web, con Federica che ‘ha preso in giro’ più volte il marito.