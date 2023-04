Federica Pellegrini, la foto in bikini fa discutere: non si parla d’altro

Federica Pellegrini seduce i suoi fan con l’ennesima foto in bikini, ma c’è un dettaglio che attira l’attenzione e scatena il dibattito

A distanza di tempo dal suo ritiro dalla scena agonistica, le luci dei riflettori non si sono spente sull’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini. E’ del resto inevitabile, visto che parliamo di uno dei personaggi più iconici della storia dello sport italiano, con l’eco dei suoi successi ancora fresco e che per tanto tempo resteranno nella memoria dei tifosi. Oltre ad essere stata una gran sportiva, Federica è ormai un personaggio noto nel mondo dello spettacolo.

Gli ammiratori continuano a seguire con grande attenzione, partecipazione e affetto le gesta della ‘Divina’. Che dal canto suo tiene sempre aggiornati i fan con il suo profilo Instagram, su cui è molto attiva e sul quale vanta oltre un milione e 700 mila followers.

Proprio sul popolare social network abbiamo scoperto che Federica per le vacanze di Pasqua, insieme al suo compagno Matteo Giunta, ha optato per un viaggio a base di relax in un resort in Sicilia.

Federica Pellegrini, vacanze romantiche con il suo Matteo Giunta

Negli scatti di questi giorni, la coppia si è divertita e si è goduta sole e mare. Immagini che naturalmente hanno attirato l’attenzione per il consueto fascino di Federica che non passa mai inosservato. Ma il dibattito ha riguardato anche un altro aspetto, una situazione che ha destato particolare curiosità. Prima del ritorno a casa, infatti, Federica si è scattata un selfie allo specchio nella sua camera. Con un dettaglio che ha incentivato parecchi commenti.

In molti infatti si sono soffermati non tanto sulla mise in costume di Federica, quanto sul fatto che secondo più di qualcuno ci sarebbe un pancino ‘sospetto’ che potrebbe indicare una gravidanza.

Tanta curiosità sulla Pellegrini

Un argomento di cui si è dibattuto spesso, con la Pellegrini che in più di un’occasione, sul tema, era anche sbottata, lamentando la curiosità morbosa da parte di troppi su una sua eventuale maternità. Tra i fan, non manca chi ricordando tutto questo la difende, invitando il resto della community a farsi gli affari propri: “Sapete che indugiare continuamente sul ventre di una donna e domandarsi sempre se sia incinta è tremendamente indelicato?“, scrive un utente tra gli altri. Intanto ecco lo scatto che sta facendo letteralmente impazzire i social: