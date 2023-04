Adesso è ufficiale: trasferimento a zero all’Inter

Un annuncio proveniente direttamente dalla Bundesliga ha improvvisamente fatto fare i salti di gioia ai tifosi nerazzurri: ecco perché

Mancano diverse settimane alla fine del campionato, ma in casa Inter il calciomercato è sempre uno dei temi principali. Le tante partenze che svuoteranno la rosa di Inzaghi dovranno per forza essere colmate e la società lavora con attenzione al mercato in entrata. A partire dal reparto offensivo, area del campo che più di tutte dovrà essere risanata. Non sarà facile, vista la concorrenza per gli elementi migliori, ma Ausilio e Marotta lavorano costantemente, alla ricerca delle opzioni più interessanti.

Due giocatori particolarmente in voga nella Bundesliga a breve potrebbero fare le valigie. Con il futuro di metà attacco ancora in bilico la società studia alternative e potrebbe pescare nel campionato tedesco. Eccetto Lautaro quasi tutti gli attaccanti potrebbero salutare e di conseguenza Marotta vorrebbe cautelarsi. A partire, per l’appunto, proprio dall’attacco. Due dei club più attivi sul calciomercato sono senza dubbio Juventus e Inter. Il derby d’Italia si sposta dal campo al calciomercato e sarebbe un vero e proprio duello senza esclusione di colpi, considerando il fatto che entrambi i club navigano più o meno nelle stesse acque.

L’allenatore dei nerazzurri potrebbe spuntarla, visto e considerato che si tratta pur sempre di un colpo di cui si parlava da tanto tempo. Adesso si potrebbe finalmente concretizzare, mettendo ovviamente in conto che la volontà del giocatore riesca a combaciare con il volere dell’Inter. Grazie a lui il reparto offensivo potrebbe tornare finalmente a splendere.

Thuram all’Inter? I tifosi sognano

Di recente è stato reso noto che Bensebaini e Thuram lasceranno il Borussia Monchengladbach. Non rinnoveranno il loro contratto, e i due saranno calciatori parametri zero particolarmente interessanti. Se per il primo il futuro è ormai segnato, con l’accordo ad un passo con il Borussia Dortmund, sul figlio d’arte francese le cose sono ben diverse.

Per Thuram invece è ancora tutto aperto. Che sia Juventus o Inter ancora non è certo stabilirlo, ma i nerazzurri difficilmente si faranno sfuggire questa ghiotta occasione. Si tratta di un giocatore che, per rapidità e tecnica, potrebbe fare molto comodo alla causa interista. Inoltre è pur sempre un parametro zero, con un ingaggio tutto fuorché stratosferico. Bisogna dunque approfittarne quanto prima e Marotta è pronto a sferrare il colpo a sorpresa.