Paolo Rossi, rivelazione da brividi: l’amata moglie Federica svela tutto. Sono trascorsi poco più di due anni dalla scomparsa del grande Pablito

Per tutti è stato e sempre sarà semplicemente Pablito. L’uomo dei sogni colorati di azzurro, il goleador che ha regalato a milioni di tifosi italiani gioie incontenibili e intere notti di festeggiamenti sfrenati. Paolo Rossi è stato questo e molto di più, per questo la sua tragica e prematura scomparsa, avvenuta a soli 64 anni a dicembre del 2020, ha commosso l’Italia intera e consegnato alla memoria collettiva il ricordo di un’icona del nostro paese oltre che un vero campione, tra i maggiori e importanti interpreti dello sport più amato dagli italiani.

Non più tardi di qualche giorno fa è andato in scena un evento che non poteva non richiamare il nome di Paolo Rossi. La finale di Coppa Italia di Lega Pro tra il Vicenza e la Juventus Next Gen, vinta poi dai biancorossi veneti con il punteggio di 3-2, è stata l’occasione per commemorare ancora una volta la scomparsa di Pablito. Alla cerimonia svoltasi qualche ora prima della gara è intervenuto Gianluca Pessotto, dirigente bianconero e grande estimatore dell’ex bomber di Prato.

Pessotto ha voluto sottolineare l’importanza di Rossi nell’immaginario di milioni di tifosi italiani. “Perchè Paolo appartiene a tutti, non solo dei sostenitori di quei club in cui ha giocato“. Ragionamento ineccepibile, ma è altrettanto vero che Vicenza e i suoi tifosi considerano Rossi una sorta di patrimonio cittadino. E’ ancora vivo in loro il ricordo del campionato 1977-78, quando con i suoi 24 gol Pablito trascinò il Lanerossi a un clamoroso secondo posto alle spalle della Juventus di Trapattoni.

Paolo Rossi, rivelazione da brividi: la moglie Federica fa commuovere i tifosi

Presente alla cerimonia, svoltasi proprio a Largo Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti ha rilasciato alcune dichiarazioni particolarmente apprezzate dai presenti. La donna è intervenuta con un breve intervento prima della gara tra il club veneto e la Juventus Next Gen. Federica ha risposto alla domanda riguardante il suo tifo per questo ‘speciale match’.

La risposta è stata accolta da scrocianti applausi: “Paolo sarebbe stato felicissimo di essere qui e assistere a questa partita in un contesto così bello – ha sottolineato Federica Cappelletti -. Per chi avrebbe tifato? Credo per tutte e due, sono le maglie a cui era più legato. Avrebbe detto ‘vinca il migliore‘”. Vicenza e Juventus hanno poi onorato la memoria di Rossi dando vita a una gara bella, incerta e spettacolare. Alla fine ha vinto il Vicenza, ma sicuramente la leggenda azzurra avrebbe apprezzato la sfida.