Calciomercato: per la big arriva il colpo Baldanzi, intesa per lo scambio

In sede di calciomercato arriva la svolta che tutti stavano aspettando per il futuro di Tommaso Baldanzi, uno dei talenti più in vista dell’intero campionato italiano. Si prepara a sbarcare nel top club e l’affare viene condotto in porto grazie alla formula dello scambio che accontenta tutti.

E’ stata una stagione assolutamente indimenticabile per Tommaso Baldanzi, che ha trovato una centralità per certi aspetti inattesa all’Empoli, in Serie A, e si è poi ripetuto anche con la maglia della Nazionale. Chiaramente, complice anche la sua età, manca ancora un po’ di continuità al ragazzo. Al di là di questo, però, le sue doti sono fuori discussione. Non a caso, infatti, tutti i principali club del nostro campionato si stanno muovendo sulle sue tracce. Adesso una società sta facendo sul serio per strapparlo ai toscani grazie ad uno scambio che può soddisfare tutte le parti in causa. Vediamo di che cosa si tratta.

Dall’Empoli al top club di Serie A

Classe 2003, è come detto, insieme a Casadei, uno dei talenti più luccicanti del panorama calcistico italiano. Ed è, come è normale che sia, anche il futuro della Nazionale italiana, nel ruolo di trequartista ed all’occorrenza di mezzala.

Nella seconda parte di stagione è calato un po’, ma le sue doti sono fuori discussione. Il Napoli è il club che, probabilmente, da più tempo si sta muovendo per lui. Piace, e tanto, per le sue doti e per la sua classe, al punto che i discorsi sono stati già avviati. L’Intenzione dell’Empoli sarebbe quella di tenerlo ancora un anno, ma davanti a certe offerte tutto potrebbe cambiare. In tal senso, la compagine empolese sarebbe seriamente interessata alle prestazioni di Alessio Zerbin, che piace però anche al Bologna ed al Lecce. Chissà che, in questa situazione, non possa essere inserito come contropartita proprio per Baldanzi.

Baldanzi al Napoli, le ultime

Il Napoli, come è noto, segue profili di questo tipo e si tratta di un giocatore che piace e tanto a tutto lo staff dirigenziale. Ovviamente bisogna trovare la quadra anche circa la valutazione di questi due calciatori, ma sarebbe indubbiamente la situazione più vantaggiosa per tutte le parti in causa.