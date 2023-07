Si ritira icona del calcio, la decisione commuove i tifosi

La decisione è ufficiale e senza ripensamenti: una vera icona del calcio mondiale ha scelto di ritirarsi, nulla sarà più uguale

Lo sport è fatto di campioni ma anche di icone e non sempre le due figure coincidono. Lo scopriamo soprattutto quando arriva la notizia del ritiro ufficiale di chi ha segnato la storia della sua disciplina ed è sempre un duro colpo per i tifosi.

Succederà alla fine di quest’anno anche per Megan Rapinoe, stella del calcio mondiale oltre che storico capitano della Nazionale femminile statunitense. Non passerà alla storia forse come la più forte di sempre, perché c’è chi ha fatto anche meglio di lei come la brasiliana Marta. Ma certamente è già adesso un simbolo per molti motivi. Dalla sua parte intanto ci sono i numeri, che valgono molto. Duecento presenze in Nazionale raggiunte il 9 Luglio nell’amichevole contro il Galles e 71 gol fatti.

Poi altri 50 negli ultimi 10 anni con gli OL Reigns, la squadra di Seattle in cui gioca nel campionato statunitense dopo aver vestito anche la maglia dell’Olympique Lione. Ma è con la maglia della sua Nazionale che Megan ha fatto la differenza: due Mondiali vinti, compreso l’ultimo nel 2019, e un secondo posto, ma anche un oro e un bronzo olimpici. Il 2019 in effetti è stato il suo anno magico. Oltre ad alzare la coppa, è stata Scarpa d’oro del Mondiale in Francia con 6 reti e poi Best FIFA Women’s Player, Pallone d’oro femminile.

Si ritira icona del calcio, Megan Rapinoe è nelle storia non solo per le sue partite

A 38 anni però la Rapinoe ha deciso che sia arrivato il momento di dire basta. Adesso è pronta per difendere il titolo mondiale con gli Stati Uniti nella rassegna iridata tra Australia e Nuova Zelanda. Poi giocherà un’ultima stagione a Seattle e appenderà gli scarpini al chiodo.

«È con un profondo senso di pace e gratitudine – ha scritto nel breve post che annuncia la sua decisione – che ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione praticando questo bellissimo gioco. Non avrei mai potuto immaginare i modi in cui il calcio avrebbe plasmato e cambiato la mia vita per sempre».

Per lei sembra già pronta un’altra carriera, probabilmente nel mondo della politica. Perché Megan Rapinoe è molto nota anche per il suo attivismo per i diritti civili e quelli della comunità Lgbtq+. Omosessuale dichiarata dal 2012, alle Olimpiadi di Rio 2016 ha conosciuto più da vicino un’altra pluricampionessa come Sue Bird, stella della nazionale statunitense di basket (5 ori olimpici e 4 mondiali) e fanno coppia fissa.