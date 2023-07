Nervi a fior di pelle per la ex di Zaniolo: cos’è successo

Rivelata una lite tra una figura vicina a Zaniolo e una produttrice italiana: ecco cos’è successo dietro le quinte

Una lite potrebbe avere avuto importanti ripercussioni per una protagonista della televisione italiana, in passato accostata a Nicolò Zaniolo: ecco cos’è successo e cosa rischia l’ex gieffina.

Era già finita sulle pagine dei giornali rosa per la sua presunta relazione con l’ex giocatore della Roma Niccolò Zaniolo, poi però la donna ha trovato l’amore con una personalità del mondo dello spettacolo. Tuttavia, non sembra essere un periodo facile per l’ex gieffina: dopo le voci di una presunta crisi con il suo compagno giungono cattive notizie per la sua carriera televisiva.

L’ex gieffina Sophie Codegoni, subentrata a Sara Croce meno di un anno fa, sembrerebbe aver già chiuso la sua partecipazione al programma di Canale 5 ‘Avanti un Altro’. Dietro la decisione, stando a quanto riportato da Fabrizio Corona sul suo canale Telegram, ci sarebbe un litigio con Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore Paolo Bonolis.

Ex GF, un litigio con l’ex moglie di un importante conduttore distrugge la sua carriera?

Un litigio che sarebbe finito molto male. Difatti, stando a quanto riportato dalla persona che sarebbe intervenuta per separare le due donne, ci sarebbe stato un momento di forte tensione. Lo scontro potrebbe essere costato caro alla giovanissima Bonas di Avanti un altro.

La ragazza infatti potrebbe aver concluso la sua avventura nel programma. Secondo quanto riporta Corona sono già cominciati i cast per la sua sostituta e la nota influencer avrebbe chiuso in anticipo la sua avventura. Tuttavia, al momento nessuno ha confermato la versione dei fatti arrivata alle orecchie del fotografo. Si attendono novità con i fan della donna e della trasmissione curiosi di conoscere la reale versione dei fatti.

Nel riportare i fatti il personaggio televisivo ha avuto parole forti e poco piacevoli nei confronti di Sophie Codegoni e di sua madre. Difatti, ha accusato la seconda di “vivere solamente per la visibilità della figlia” e di aver “trasformato una ragazza semplice in una donna snob”. Inoltre, per l’uomo Sophie Codegoni è priva di “dote artistica e qualità estetica”. Critiche pesanti dunque. Tuttavia, non resta che attendere per scoprire se i fan potranno nuovamente ammirare la ragazza nello show o se il percorso della bellissima ventiduenne si è concluso davvero. La ‘presunta ex’ di Nicolò Zaniolo è ancora nei guai.