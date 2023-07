Svolta Pogba-Arabia Saudita: è arrivata la decisione del francese

Paul Pogba è rientrato a Torino prima dei compagni di squadra e ha cominciato a lavorare, nel frattempo arrivano le prime certezze dal calciomercato.

La squadra della Juventus si è ritrovato il 10 luglio alla Continassa per cominciare la preparazione della nuova stagione sportiva. Tuttavia, con netto anticipo è rientrato dalle vacanze a Miami, Paul Pogba. Il francese ha scelto di rinunciare ad alcuni giorni di ferie per poter lavorare e concentrarsi fin da subito in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di riscattarsi dai chiaroscuri di quella da poco terminata.

Proprio di questi giorni appena un anno fa il centrocampista era costretto a fermarsi per il primo inatteso infortunio dal suo rientro in bianconero. Durante la tournée americana, l’ex Manchester United aveva rimediato una lesione al menisco laterale, che aveva provato poi a curare con una terapia conservativa, prima di sottoporsi a un inevitabile intervento chirurgico. Lentamente è tornato a disposizione del gruppo, senza mai però raggiungere la continuità necessaria.

Sono susseguiti altri stop a causa di una condizione fisica precaria. Ad esempio, infortunio agli adduttori, poi un problema alla coscia. In totale Paul Pogba è sceso in campo raccogliendo 10 presenze stagionali, di cui 6 in Serie A, 3 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Troppo scarno il bilancio per non portare il club a delle riflessioni sulla prossima stagione.

Juventus, cosa ne sarà di Paul Pogba? La prima risposta è all’Arabia Saudita

Secondo le informazioni riferite da ‘SportMediaset’, al termine del tour di fine luglio-inizio agosto in America, la Juventus seguendo anche le indicazioni di mister Allegri farà una prima cernita dell’organico. Paul Pogba è consapevole di poter finire nella lista degli esclusi, ma la sua volontà è quella di permanere a Torino, perciò sta lavorando sodo.

Negli ultimi giorni si è chiacchierato della possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita, al quale eventualmente la società bianconera cercherebbe di porre rimedio, soffiando alla Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, al quale resta con i biancocelesti un solo anno di contratto. Niente da fare probabilmente per il serbo ma anche per il francese il futuro appare nuvoloso.

Al momento comunque non ci sono accordi, mentre dal canto suo il centrocampista francese continua a rifiutare la destinazione saudita. L’unico dato concreto è la visita della sua agente Rafaela Pimenta alla Continassa, nei giorni scorsi. Si è chiaramente parlato degli orizzonti possibili per Paul Pogba e la sua avvocatessa ha ribadito il desiderio del giocatore di riscattarsi a Torino. Indubbiamente in Arabia Saudita ricoprirebbero d’oro Pogba, ma ad oggi sembra essere l’ultimo degli interessi del giocatore bianconero.