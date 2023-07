Inter e Juventus ko: per Milinkovic tra i due litiganti il terzo gode

L’Inter e la Juventus sono interessate a Milinkovic-Savic ma finora nessuna offerta per il giocatore: il serbo va da un’altra parte.

Qualche settimana fa erano in molti a immaginare che l’uomo chiave di questo calciomercato estivo in Italia sarebbe stato Sergej Milinkovic-Savic. Dopo otto stagioni in biancoceleste, con 341 presenze e 69 gol in tutte le competizioni, il centrocampista serbo – che ha compiuto 28 anni il 27 febbraio scorso – sembra ormai pronto a tentare una nuova avventura in qualche altro club.

In tanti ritenevano probabile una vera e propria asta intorno al giocatore, viste le tante pretendenti. Su Milinkovic-Savic c’è ovviamente la Juventus, che insegue il centrocampista laziale da diversi anni e che ora sembrava finalmente disposta ad affondare il colpo. Il 28enne è molto seguito anche dall’Inter e dal Milan, che vorrebbero aumentare ulteriormente la qualità a centrocampo con un colpo di grande spessore.

Tuttavia, almeno finora, pare che queste trattative stiano vivendo una fase di stallo. La Juventus ha recentemente rinnovato il contratto di Adrien Rabiot per un’altra stagione alle stesse cifre percepite fin qui (7 milioni di euro, ndr), pertanto i bianconeri non hanno più l’esigenza di prendere subito Milinkovic-Savic. Stesso discorso per l’Inter, che ha appena ufficializzato l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, e per il Milan, che ha comunicato l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea.

Milinkovic-Savic, Inter e Juve non affondano il colpo: spunta un terzo club

Inoltre, il prezzo stabilito da Lotito – 40 milioni di euro – fa tentennare i tre club. La Juve sta provando intanto ad inserire delle contropartite (Zakaria, Luca Pellegrini e Cambiaso i nomi circolati negli ultimi giorni) per provare a far abbassare la cifra. L’agente di Sergej Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, non è contento di questa situazione e ha cominciato a fare sondaggi anche all’estero per capire se qualche club può essere interessato al serbo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista laziale – che ha solo un altro anno di contratto con i biancocelesti – sembra avere estimatori in Premier League. In particolare il Chelsea della famiglia Boehly sembra intenzionato a puntare il talento serbo e presto potrebbe presentare un’offerta.

I Blues, infatti, vengono da una stagione estremamente deludente e hanno voglia di riscattarsi. Il colpo Milinkovic-Savic infiammerebbe senz’altro la piazza. La Lazio, dal canto suo, spera di ricevere i 40 milioni di euro richiesti per il suo gioiello così da poter agire subito sul mercato e regalare a Sarri i rinforzi necessari per affrontare al meglio anche la Champions League.