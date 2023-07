Roma: Mourinho scatenato, lo prende dal City

La Roma è davvero molto attiva sul calciomercato e presto potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante. Le ultime.

La Roma non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro e sta lavorando in modo molto duro per riuscire a trovare i giocatori giusti da regalare a José Mourinho nel giro di qualche settimana.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Roma è pronta a prendere in questo calciomercato un giocatore dal Manchester City. Da parte di Mourinho sarebbe arrivato l’ok e per questo motivo la trattativa è destinata a decollare da un momento all’altro. Naturalmente la strada resta da capire la volontà del diretto interessato ad accettare la proposta romanista.

Calciomercato Roma: Mourinho dice sì, pronto un nuovo rinforzo

La Roma sta lavorando per cercare di trovare dei rinforzi adatti al gioco di Mourinho. L’obiettivo è assolutamente quello di dare al tecnico calciatori di esperienza, ma non si può escludere che alla fine si decida di puntare su qualche giovane di qualità e, soprattutto, di prospettiva. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire comunque a tutti di avere un ricambio e allo stesso tempo non abbassare il livello della rosa a disposizione del portoghese.

Tra i possibili rinforzi di calciomercato della Roma c’è anche Savinho. Il calciatore, in uscita dal Manchester City, sembra avere attirato l’attenzione di Mourinho e per questo motivo sono in corso alcuni ragionamenti. Da parte degli inglesi nessuno stop alla cessione e quindi la fumata bianca resta assolutamente possibile. Bisognerà capire la reale volontà del brasiliano di sposare il progetto Roma.

Su queste cose è in corso naturalmente una riflessione e le decisioni saranno prese solamente a ridosso del trasferimento. Mourinho, comunque, lo ha individuato come rinforzo ideale per dare un ricambio ad alcuni suoi calcatori e quindi vedremo se alla fine ci sarà oppure no la fumata bianca.

Mercato Roma: Savinho nel mirino dei giallorossi

