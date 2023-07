Milan, “è fatta”: il nuovo bomber è un top

Il Milan ha scelto il suo nuovo attaccante, un nome che certamente farà piacere a Stefano Pioli: siamo ormai ai dettagli.

Potrebbe essersi finalmente conclusa la ricerca del Milan per un nuovo attaccante. Dopo il ritiro di Ibrahimovic e la beffa del passaggio di Thuram ai cugini e rivali dell’Inter, i rossoneri avrebbero finalmente trovato tutti gli accordi per chiudere il grande colpo e regalare a Stefano Pioli il suo bomber in avanti.

Alvaro Morata da tempo era nel mirino del Milan. I rossoneri non hanno mai fatto mistero di essere interessati al calciatore. Un profilo in grado di unire qualità, un discreto numero di gol e soprattutto esperienza nel calcio italiano. In molti, dopo che Morata era finito ai margini dell’Atletico, pronosticavano un suo ennesimo ritorno alla Juventus. E invece, ritorno in Italia ci sarà, ma non in bianconero.

Stando alle ultime notizie che trapelano dall’emittente Cadena COPE, per il passaggio di Morata al Milan siamo davvero agli ultimi dettagli e addirittura la fumata bianca potrebbe essere davvero questione di giorni se non addirittura di ore. Il calciatore avrebbe inoltre fatto già sapere di essere interessato al trasferimento in rossonero, prova ne è, secondo i media spagnoli, del fatto che Morata avrebbe detto no ad alcune proposte arrivate in queste settimane dell’Arabia Saudita.

Morata, ennesimo ritorno in Italia. Stavolta però non alla Juve

Per l’attaccante spagnolo si tratterebbe della terza esperienza in Italia nella nostra Serie A, ma, a differenza delle due precedenti con la maglia bianconera della Juventus, stavolta Morata difenderà i colori rossoneri del Milan. La trattativa è in chiusura e si parla di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro.

Morata lascia l’Atletico Madrid dopo tre stagione, intervallate però da un prestito biennale alla Juventus, in cui ha segnato 37 gol in 106 presenze. Adesso l’attaccante spagnolo è pronto a portare nuovamente i suoi gol in Italia.

Pioli lo attende, ansiosi di formare insieme a Giroud una delle coppe d’attacco certamente più talentuose ed esperte del panorama calcistico della nostra Serie A. Ad oggi Morata, nelle sue due esperienze italiane, ha messo numeri importanti che parlano di 59 gol in 185 presenze. Un bottino realizzativo che certamente farà comodo ai rossoneri.