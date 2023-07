Torreira-Serie A: svolta improvvisa, c’è il via libera

Lucas Torreira è pronto a tornare in Serie A. C’è una svolta improvvisa e il via libera è davvero vicino.

Lucas Torreira è pronto a tornare in Serie A dopo un solo anno. Si era parlato di un possibile ritorno già la scorsa stagione, ma alla fine l’opzione è andata di continuare con il Galatasaray per cercare di giocare con continuità e naturalmente dimostrare tutte le sue qualità.

Ora, però, il suo ritorno potrebbe essere davvero vicino. Nelle prossime settimane di calciomercato Torreira potrebbe tornare ufficialmente in Serie A. La svolta improvvisa ci sarà in queste ultime ore e ci attendiamo delle novità in davvero poco tempo.

Calciomercato, Torreira in Serie A: ecco con chi firma

Lucas Torreira non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare in Serie A per continuare il percorso iniziato con la Fiorentina. La Viola la scorsa estate ha provato a confermarlo, ma alla fine non ci sono state le condizioni e quindi la scelta è caduta sul Galatasaray. Ma ora la situazione è completamente differente e non possiamo escludere un suo ritorno nel nostro campionato considerando anche la volontà del diretto interessato.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Galatasaray è sempre più vicino a Paredes e questo dovrebbe dare il via libera al trasferimento di Torreira alla Lazio. Ad oggi i turchi hanno detto no a tutte le offerte di calciomercato avanzate dai biancocelesti, ma ora il sostituto è stato trovato e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per vedere il tanto atteso via libera.

Si tratta di un acquisto molto importante per Sarri e quindi ben presto sono attese delle novità in questo senso. Torreira è sempre più vicino alla Lazio e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione e capire il futuro del giocatore.

Mercato: Torreira sempre più vicino alla Lazio

