Shaila Gatta, selfie bollente: allo specchio toglie il fiato

Shaila Gatta regala un selfie bollente allo specchio ai suoi fan: la visione è da togliere il fiato.

Shaila Gatta è nota al grande pubblico per essere stata principalmente una delle veline più longeve del programma Striscia La Notizia ed. La ragazza, di origini campane, ha riscosso sempre più successo in tv e via web.

Originaria di Aversa, dal 2019 al 2022 è stata anche sotto i riflettori del mondo calcistico per la sua relazione con il giocatore Leonardo Blanchard e ciò non ha fatto altro che aumentare la curiosità del pubblico nei suoi riguardi. Nel corso degli anni, Shaila si è fatta apprezzare tanto per la sua competenza in tv quanto per la sua bellezza ormai considerata come travolgente ed anzi da far perdere la testa.

La ballerina ha un profilo Instagram dove è seguita da più di 800 mila follower ed è proprio lì che spesso e volentieri dà libero spazio al suo fascino. La ragazza conquista sempre di più il cuore dei suoi fan che la seguono volentieri. Nell’ultimo post pubblicato, l’ex velina ha voluto però esagerare regalando ai suoi follower un selfie bollente allo specchio che li ha lasciati davvero senza fiato.

Shaila Gatta bollente allo specchio: il selfie è da togliere il fiato

Dopo una lunga stagione, Shaila Gatta sta ricaricando le batterie in vista del prossimo anno e, come mostrato sul suo profilo Instagram, al momento si sta godendo delle splendide vacanze in Costa Smeralda. Ed oltre a mostrare dove sta trascorrendo le vacanze, la ballerina ha mostrato anche tutta la sua sensualità e stavolta ha deciso di regalare ai propri fan un selfie bollente allo specchio da togliere il fiato.

In particolar modo ciò che più viene messo in risalto da questo rovente selfie sono le sue gambe lunghe e perfette, tanto che sembrano quasi scolpite nella pietra. Inoltre, seppur non visibile completamente, la ballerina mostra quantomeno di profilo un lato b da far impazzire. I fan non vogliono assolutamente perdersi questo spettacolo ed avranno fatto sicuramente ‘zoom’ per godersele.

Il selfie ha riscosso subito grandissimo successo, conquistando più di 41 mila like in pochissimo tempo, mentre tra i commenti sono stati davvero in tantissimi quelli che hanno sottolineato la perfezione delle sue gambe. Altri, invece, ha semplicemente sottolineato quanto Shaila sia meravigliosa, facendole i complimenti per la sua travolgente sensualità. Insomma, ancora una volta la ballerina ha lasciato i suoi fan senza parole e questi sperano che non sia l’ultima volta.