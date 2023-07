Sara Croce monumentale: l’ultimo scatto stende i fan

Sara Croce mette ko i suoi follower con la sua ultima foto sui social, in cui mostra un fisico statuario che lascia assolutamente senza parole.

Siamo a luglio e c’è chi pensa alla prova costume, ma a vedere le ultime foto postate sui social da Sara Croce si rischia di porsi aspettative troppo alte. La modella lombarda è infatti apparsa nei suoi più recenti scatti sfoggiando un fisico che non può che scatenare complimenti, per la perfezione della sua forma attuale. D’altronde, è noto che la star televisiva e di internet sia da sempre una grande appassionata di fitness, e i risultati si vedono chiaramente.

Per chi non la conoscesse, Sara Croce è una modella e personalità di internet di 25 anni, nata a Garlasco, vicino Pavia, nel 1998. La sua carriera è iniziata a decollare dopo la partecipazione a Miss Italia nel 2017, indossando le fasce di Miss Miluna Lombardia e Miss Tricologia. Dopo quell’esperienza ha iniziato a lavorare attivamente come modella, posando per brand come Pin Up Stars, Elisabetta Franchi e Guess. Poi, le apparizioni in tv le hanno dato ulteriore slancio.

È infatti possibile che, se siete fan della bella bionda lombarda, è perché l’avete vista nei panni – piuttosto striminziti, per la verità – di Madre Natura in una puntata di Ciao Darwin 8, nel 2019. L’anno seguente ha poi sostituito Laura Cremaschi come Bonas di Avanti un altro, ruolo che ha mantenuto fino al 2023. La sua carriera da modella e testimonial è ovviamente andata avanti, anche grazie a una crescente fama sui social, testimoniata dal suo milioni di follower su Instagram.

Sara Croce come una statua greca: le foto della modella sono sbalorditive

E proprio dal suo profilo Instagram ufficiale arrivano le ultime foto della stupenda modella italiana, che si è fatta ritrarre in tutta la sua bellezza. Che avesse un fisico da urlo, d’altronde, lo dicono anche i numeri che si trovano sulle sue biografie online: 178 centimetri d’altezza, con 82-59-89 come misure.

Per una ragazza che, per lavoro e per passione, si è sempre presa cura del suo fisico, non fa certo strano ricevere illustri complimenti per la sua forma attuale.

Sara Croce si è fatta ritrarre in posa in piedi, con indosso solo un candido bikini bianco, una mano sul fianco e sguardo che sfugge distrattamente dalla fotocamera. Uno scatto dal deciso tocco retrò, come è chiaro dal bianco e nero ma anche dalla capigliatura quasi anni Sessanta, con vistosa fascia nera sulla fronte, a tenerle indietro i capelli. Insomma, tutto quello che ci vuole per colpire al cuore i suoi numerosissimi follower, che sono subito corsi a mettere like al suo ultimo post.