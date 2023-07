Calciomercato Inter, annuncio ufficiale: salti di gioia per Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi vede il suo mercato entrare nel vivo. Piero Ausilio e Beppe Marotta sono al lavoro per rinforzare la rosa.

La coppia formata da Marotta e Ausilio, uomini mercato nerazzurri, ha iniziato in maniera scintillante questa sessione estiva di calciomercato. Il club ha già ufficializzato dei colpi fondamentali per la prossima stagione.

Dopo il finale di stagione in crescendo e l’amarezza per aver solo sfiorato il trofeo per club più ambito del mondo, l’Inter vuole ripartire in grande stile. Il cammino europeo che ha portato la Beneamata ad Istanbul ha portato degli introiti molto utili alle casse del club. Inoltre, sembra che la trattativa per la lauta cessione di Onana sia ormai alle sue battute conclusive.

L’estate nerazzurra non era iniziata nel migliore dei modi. La sconfitta di Istanbul, con una partita giocata alla pari di una corazzata con il Manchester City, aveva lasciato tanta delusione nei tifosi dell’Inter. Da Viale della Liberazione, però, la finale di Champions sembra aver ridato linfa al progetto di un’Inter vincente.

L’Inter non si ferma più: annuncio ufficiale che fa felice Inzaghi e i tifosi

Per la Beneamata sono arrivati in rapida successione due colpi da novanta. Prima, Marcus Thuram a parametro zero e soffiato a diversi top team europei, e poi, Davide Frattesi dal Sassuolo che prende, numericamente, il posto di Marcelo Brozovic nella mediana nerazzurra. Di recente, inoltre, è arrivato un nuovo annuncio che fa felici i tifosi: è ufficiale il rinnovo di Stefan De Vrij, difensore olandese in nerazzurro dal 2018.

Fino a metà dell’ultima stagione sembrava che il centrale olandese classe ’92 stesse scrivendo gli ultimi capitoli della sua avventura con l’Inter. Con un finale di stagione da protagonista, complici i fastidi fisici patiti da Skriniar, De Vrij ha dimostrato ad Inzaghi e alla dirigenza di poter essere ancora importante.

L’ufficialità della buona riuscita delle trattative è arrivata direttamente dall’Inter che, attraverso un comunicato, ha reso pubblico l’accordo con l’ex Lazio e Feyenoord. Ecco il comunicato del club: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Stefan De Vrij: il difensore classe 1992 sarà nerazzurro fino al 2025“.

Il rinnovo di De Vrij, dunque, segue l’addio di Skriniar, ufficialmente nuovo calciatore del Paris Saint Germain. La dirigenza, però, continuerà ad intervenire nel reparto arretrato. La linea abbracciata da Marotta e Ausilio ha portato nel radar giovani difensori come Bisseck e Chalobah.