Sara Croce al mare: il vestito trasparente fa sognare

Sara Croce nel pieno delle sue vacanze, l’ultimo scatto è pazzesco: posa clamorosa e trasparenze micidiali

Negli ultimi anni, ci ha abituato, in estate, a esibirsi in tutto il suo fascino magnetico e irresistibile. E non si sta smentendo nemmeno questa volta. La splendida Sara Croce sa sempre come fare per non passare inosservata.

E’ da un po’ che non la vediamo sugli schermi televisivi, ma nessuno, ovviamente, l’ha mai dimenticata. Le stagioni passate ad Avanti un Altro, il popolare quiz show di Canale 5 celebre per presenze superlative al femminile, hanno fatto sì che Sara si affermasse come una delle bellezze italiane emergenti. E adesso sul web è una star di prima grandezza. Non solo in tv, ma soprattutto sui social Sara continua a brillare.

Oltre un milione di followers su Instagram per la modella pavese classe 1998. Che dopo l’addio al programma di Paolo Bonolis, che ha causato un po’ di tristezza negli ammiratori, si è concentrata sul raggiungimento di altri traguardi. Dopo la laurea, ottenuta in autunno, Sara ha dato una svolta alla sua carriera di modella, con una lunga permanenza negli Stati Uniti.

E scatti su scatti la cui eco ovviamente è arrivata fino a noi. Tornata in Italia, Sara ha continuato a esibirsi al massimo della forma. E con la stagione estiva, manco a dirlo, i suoi scatti hanno quel qualcosa in più che colpisce dritto al cuore.

Sara Croce, il selfie che mostra quanto basta per viaggiare con la fantasia: illegale come non mai

Dopo aver trascorso alcuni giorni ad Ibiza, Sara è di nuovo in Italia. In uno splendido resort della Maremma toscana, ecco come si rilassa, con un selfie distesa su un prato che accende in un attimo la fantasia e la passione degli ammiratori.

Silhouette incantevole e incorniciata da un abitino rosa trasparente che toglie il respiro. Curve sinuose incontenibili e inconfondibili, a cominciare da quella della sua vertiginosa scollatura. E con uno sguardo e un sorriso al tempo stesso intrisi di dolcezza e sensualità che completano l’opera e mandano ko tutta la platea.

La reazione del popolo del web è facilmente prevedibile e il post viene inondato di like e dei soliti messaggi di adorazione. L’ex Bonas di Avanti un Altro, a distanza di tempo, non delude mai le aspettative. Con scatti così, siamo praticamente in paradiso.