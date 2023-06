Monica Bertini regina dell’estate: cascata di commenti per il reel in piscina

La giornalista di Mediaset Monica Bertini non ha rivali in piscina: pioggia di commenti e di like

La stagione sportiva è finita ormai da qualche settimana, quella vacanziera è invece iniziata da poco con i protagonisti del nostro campionato che si trovano al mare o in qualche meta esotica. Ma è tempo di staccare anche per addetti ai lavori come giornalisti e operatori televisivi.

Tra di essi non si può non nominare la conduttrice Monica Bertini, la 40enne giornalista che negli ultimi tempi sta ricevendo sempre più consensi in termini di sharing ed un vero e proprio boom social. La giornalista sportiva, originaria di Parma, entrata negli ‘anta’ nemmeno un mese fa, si sta godendo le vacanze in pieno relax. In attesa di tornare in pista l’anno prossimo con la conduzione di programmi quali SportMediaset e Pressing, due pilastri della programmazione sportiva targata Mediaset.

La popolarità della sensualissima giornalista è cresciuta anche in ambito virtuale, sui social network più trafficati come Instagram. Ogniqualvolta ci si imbatte nel profilo della Bertini si capisce il motivo di un tale successo: sotto ogni scatto pubblicato riceve centinaia di like e migliaia di commenti, la maggior parte dei quali volti a sottolineare la bellezza della conduttrice. Un fisico mozzafiato dove non si nota affatto l’avanzare dell’età.

Monica Bertini, vacanze e tanta piscina: è lei regina indiscussa dell’estate

Con l’arrivo della bella stagione è chiaro che i numeri raddoppiano, anzi triplicano perché tutti i fans non attendono altro che foto di Monica. Magari in riva al mare o semplicemente mentre è stesa su una sedia sdraio. Insomma, ogni foto basta e avanza per accendere l’entusiasmo dei fans. E nell’ultimo periodo ne sono arrivate parecchie: la giornalista emiliana si sta godendo al massimo queste settimane di relax tra mare, piscina e serate all’insegna del divertimento.

Non mancano poi neppure piccoli video nei quali Monica dimostra il suo amore per la bella stagione. In un recente videoclip, pubblicato sul suo seguitissimo profilo, la giornalista ha deciso di mostrare le sue gambe sinuose immerse in una piscina luccicante. Inutile sottolineare per l’ennesima volta il tenore dei commenti: alcuni si complimentavano con Monica, altri invece esageravano un pochino.

Insomma, sotto il post pubblicato si sono materializzati centinaia di commenti a dimostrazione della popolarità raggiunta dalla conduttrice: una donna come lei dimostra anche come riuscire a gestire il successo al meglio rimanendo se stessi, una cosa non affatto scontata al giorno d’oggi. Ecco uno dei tanti reel, questa volta in piscina della donna: