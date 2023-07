Bonucci, destinazione clamorosa: giocherà ancora in Serie A

Leonardo Bonucci è sempre più vicino a dire addio alla Juventus. Dopo tredici anni il difensore centrale pensa di trasferirsi altrove

Arrivò alla Juventus quasi in punta di piedi, nell’estate del 2010. Leonardo Bonucci era all’epoca un giovane difensore centrale messosi in evidenza nel Bari rivelazione allenato da Giampiero Ventura. Un ottimo campionato di Serie A fu sufficiente ad attirare le attenzioni della Vecchia Signora che lo acquistò per una manciata di milioni di euro.

Da quel momento ebbe inizio un rapporto strettissimo tra il difensore centrale e la squadra bianconera. Bonucci ha fatto parte per parecchi anni del reparto difensivo più forte d’Italia e forse d’Europa. Insieme a lui Barzagli, Chiellini e Buffon hanno costituito un baluardo quasi insormontabile della squadra che ha saputo conquistare nove scudetti consecutivi.

Ora che ha compiuto trentasei anni e ottenuto grandi soddisfazioni anche in Nazionale, soprattutto con la splendida vittoria agli Europei del 2021, Bonucci ha deciso che è arrivato il momento di cambiare aria, alla ricerca di nuovi stimoli. E per questo avrebbe iniziato, tramite il procuratore Alessandro Lucci, la ricerca di un club in cui proseguire la sua carriera.

Si è parlato nei giorni scorsi di un interesse concreto nei suoi confronti da parte della Sampdoria allenata dal suo amico ed ex compagno di squadra, Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano avrebbe cercato di convincere Bonucci a ripartire dalla Genova blucerchiata con l’obiettivo di riportarla subito nella massima serie. Ma il centrale viterbese, anche se intrigato dall’opzione Samp, avrebbe risposto di no.

Bonucci vuole restare in Serie A, la nuova destinazione spiazza i tifosi

Il centrale campione d’Europa preferisce restare in Serie A e cercare nuove motivazioni altrove. Le ultime indiscrezioni in tal senso raccontano di un interesse concreto, che non ha ancora assunto le sembianze di una trattativa vera e propria, da parte della Lazio nei suoi confronti. Anzi, a quanto pare sarebbe stato proprio Bonucci a proporsi ai biancocelesti.

Dal canto suo il club capitolino starebbe prendendo in sera considerazione la possibilità di ingaggiare un difensore dell’esperienza di Bonucci. Lo stesso Maurizio Sarri avrebbe espresso il suo gradimento per un’operazione che darebbe al tecnico di Figline Valdarno un’alternativa di qualità in un reparto che allo stato attuale ha solo due elementi affidabili come Casale e Romagnoli. L’opzione Bonucci in realtà non è tra le più semplici soprattutto a causa di un ingaggio fuori portata per le casse della Lazio. Ma la trattativa non è affatto tramontata.