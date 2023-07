Esplode il mercato anche in Serie A: due bomber in arrivo

Due bomber in arrivo, esplode il calciomercato della Serie A che vede il ritorno di due grandi attaccanti: tutti i dettagli

La Serie A sta vivendo un periodo molto brutto dal punto di vista del mercato. E’ praticamente saccheggiata dai campionati più importanti, Premier League su tutte. Sono già andati via diversi campioni ed è difficile che la situazione nei prossimi anni possa rivoluzionarsi. Però ci sono due attaccanti che nei prossimi giorni potrebbero effettivamente tornare in Italia per rinforzare rispettivamente Roma e Milan.

La Roma può mettere le mani su Gianluca Scamacca, che tornerebbe in Serie A dopo un solo anno passato al West Ham. Una stagione difficile, condizionata dagli infortuni in cui comunque è arrivata la vittoria della Conference League, il primo trofeo in carriera per l’attaccante.

La trattativa tra la Roma e il West Ham non è semplice, perché gli Hammers vorrebbero cedere Scamacca soltanto a titolo definitivo. Tuttavia, nelle ultime ore sarebbero più propensi a un prestito, ma sempre oneroso e dev’esserci almeno il diritto di riscatto. Il club giallorosso valuta, consapevole di non avere a disposizione una gran quantità di denaro per accontentare le richieste degli inglesi. E dunque, non resta che attendere l’evoluzione del mercato.

Milan, il punto sulla trattativa per Morata

Anche il Milan si è interessato a Scamacca, ma pare che il West Ham abbia rifiutato l’opzione di inserire nella trattativa Divock Origi. Un’altra opzione molto forte per il club rossonero è Alvaro Morata, attaccante spagnolo in procinto di lasciare l’Atletico Madrid. Ha una clausola rescissoria che con le tasse ammonta a circa 20 milioni di euro.

Una cifra alla portata del Milan, che riporterebbe in Italia un ottimo attaccante che potrebbe alternarsi con Olivier Giroud. Ha esperienza internazionale ed è bravo a dialogare con i compagni. Il Milan, tuttavia, non potrebbe usufruire del Decreto Crescita, visto che da quando ha lasciato la Juventus ha trascorso soltanto un anno all’estero e non due.

Il problema principale è rappresentato proprio dall’ingaggio di Morata, che percepisce 6,5 milioni di euro netti a stagione. Troppi per gli standard del club rossonero. Inoltre, c’è anche un’offerta dall’Arabia Saudita per adesso tenuta in standby.

Insomma, la Roma vorrebbe puntare su Scamacca e il Milan sta cercando di riportare Morata in Serie A. Due bomber che si sono sempre ben comportati nel campionato italiano. I loro arrivi sistemerebbero parecchi problemi delle squadre di José Mourinho e Stefano Pioli.