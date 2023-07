Beckham, che commozione: dedica speciale per la moglie

Victoria e Davide Beckham formano una delle coppie del mondo dello spettacolo più solide e amate: la dedica per l’anniversario di matrimonio ne è la conferma.

In poche ore il post social ha già raggiunto quasi due milioni di like e il dato è destinato a salire. Si tratta della fotografia condivisa sui social dall’ex calciatore David Beckham per festeggiare l’anniversario di nozze con l’ex cantante e attuale imprenditrice nella moda, Victoria. La coppia festeggia ben 24 anni dal sì più importante, che si sono scambiati il 4 luglio del 1999 nel castello di Luttrellstown, nei pressi di Dublino.

L’ex volto delle Spice Girls e oggi stilista forma una coppia fissa con l’ex Manchester United da quasi tre decenni e i due hanno avuto anche degli splendidi figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Proprio dei loro figli sono un esempio d’amore e in realtà si tratta di una delle coppie più seguite e apprezzate, al punto che dai fan col tempo sono stati ribattezzati come “Posh and Becks”.

Nonostante Victoria mantenga un profilo sempre molto serio e discreto, quando si tratta del marito si concede a più di qualche carezza, che tramite social David ricambia. È stato proprio lui infatti a condividere un tenero messaggio per ricordare questo anniversario: “Questo giorno 24 anni fa e contando… Alla migliore moglie, mamma e compagna di bevute (il più delle volte). Buon anniversario, ti amo tantissimo”.

I Beckham festeggiano 24 anni di matrimonio: la dolce dedica di lui sui social

Per celebrare il momento, Beckham ha condiviso una foto della coppia molto giovane. Proprio in procinto di sedere su due troni d’oro per scambiarsi le promesse d’amore. Il matrimonio, infatti, fu celebrato in pompa magna proprio per suggellare un connubio che, in effetti, va avanti sempre con grande entusiasmo e affetto.

Uno dei segreti della coppia pare essere la grande intesa anche nell’ambito professionale. I due appoggiano l’altro in ogni progetto. Spesso, ad esempio, è possibile vedere David Beckham in prima fila, quando in passerella sfilano i capi disegnati dalla moglie. Così come lei lo segue spesso negli Stati Uniti, dov’è proprietario dell’Inter Miami, club che diventerà ancora più seguito con l’arrivo in rosa di Leo Messi.

“Ti amo così tanto”, ha risposto Victoria sui social con un post per l’anniversario di matrimonio. E ha condiviso il video del taglio della torta nuziale con tanto di bacio al suo amato. Poi subito dopo un altro post social con foto recenti della coppia sorridente in diverse uscite sia pubbliche che private, commentando dolcemente: “Tenendoci ancora mano nella mano e ridendo ancora (insieme a te e non di te haha). Come direbbero proprio loro: il vero amore non finisce mai.